Ultime notizie: il meteo in Italia

Il weekend meteorologico si presenta con temperature che si abbasseranno, al Nord anche di 10 gradi, e con eventi temporaleschi su molte delle regioni italiane. L’afa dell’anticiclone è durata sino alla giornata di ieri, ma è in arrivo dal Nord Europa una perturbazione che porta sulle nostre regioni aria fresca e questo determinerà un insieme di fronti temporaleschi con le masse d’aria calda e fresca che si scontreranno tra loro. I primi temporali colpiranno Piemonte e Lombardia iniziando dalle zone alpine, poi si estenderanno anche ad altre regioni, comprese quelle tirreniche del centro Italia. In alcuni casi ci sarà anche rischio di forti grandinate.

Ultime notizie: la guerra tra Israele ed Hamas

I colloqui di pace che si sono tenuti in questi giorni a Doha sono terminati e riprenderanno prossimamente nella capitale egiziana, Il Cairo. Al termine, il presidente Biden ha detto di essere vicini ad un cessate il fuoco, mentre dall’altra parte i responsabili di Hamas hanno smentito assolutamente che ci siano stati dei progressi. Per quanto riguarda il campo di battaglia, nella notte tra venerdì e sabato nuovi raid missilistici da parte di Israele sulla Striscia di Gaza, con almeno 24 vittime palestinesi, mentre al nord di Israele c’è stata una vera e propria pioggia di missili, lanciati da Hezbollah in risposta a precedenti attacchi israeliani.

Ultime notizie: incidente mortale nella notte a San Lazzaro

Un 21enne bolognese di origine marocchina è morto nella notte tra venerdì e sabato dopo essere finito fuori strada a bordo della sua Lancia Ypsilon. Il ragazzo guidava senza patente e aveva accanto a sé la sua fidanzata, che subito dopo l’incidente ha chiamato i soccorsi. La ragazza non è rimasta ferita. Il ragazzo ha sbandato ed è finto fuori strada con la Lancia Ypsilon che si è cappottata. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno confermato che il ragazzo ha sbandato da solo.

Ultime notizie: grande incendio oggi a Londra

Un incendio di vaste dimensioni è divampato ieri a Londra nel famosissimo museo Somerset House che si trova sullo Strand. Le fiamme hanno lambito una buona parte del tetto, oltre ad alcune sale, ma per fortuna non hanno danneggiato le opere d’arte che si trovano all’interno. Non appena sono divampate le fiamme sul posto sono accorsi oltre un centinaio di vigili del fuoco con 15 autopompe che sono riusciti a domare l’incendio nel pomeriggio.

Ultime notizie: Pecco Bagnaia vince la gara sprint in Austria

Il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, ha fatto sua la gara sprint corsa sul circuito austriaco di Zeltweg, appaiando in questo modo in testa alla classifica l’altro ducatista spagnolo Jorge Martin, in vista della gara di oggi che si presenta molto interessante viste anche le posizioni in griglia di partenza, primo Martin e secondo Bagnaia, con Marc Marquez, che ieri è caduto, a completare la prima fila. La gara è stata molto avvincente e Martin stava lottando aspramente con l’italiano quando per un errore ha tagliato una chicane ed è stato costretto ad un “long lap penalty”, che lo ha portato in terza posizione dietro a Marquez, ma l’ex campione del mondo è poi caduto e Martin ha potuto concludere in seconda posizione.