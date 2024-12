Le ultime notizie le apriamo con il caso brutale dell’omicidio di Brian Thompson, il Ceo di United Healthcare, che la scorsa settimana è stato assassinato in strada a colpi di pistola. La polizia, dopo qualche giorno di indagine, ha arrestato Luigi Mangione, 26enne di chiare origini italiane, ritenuto responsabile del delitto.

Immagini auguri buon Natale 2024 e felice anno nuovo/ Citazioni e foto a tema da inviare su WhatsApp

Ebbene, il ragazzo è stato fermato mentre stava mangiando in un McDonald’s in quel della Pennsylvania, precisamente ad Altoona, e mentre aveva con se una pistola con silenziatore. Il ragazzo è stato arrestato con in tasca un manifesto in cui si leggeva: “Questi parassiti se la sono cercata” e “doveva essere fatto”, e ancora: Mi scuso per ogni conflitto e trauma, ma andava fatto”. Ora dovrà essere estradato per essere incriminato in quel di New York dove è stato commesso il fatto.

Numeri vincenti Million Day di oggi 9 dicembre 2024/ Segui l'estrazione delle ore 20:30

Ultime notizie, maltempo in Emilia Romagna

Emilia-Romagna ancora alle prese con il maltempo con un’allerta arancione dovuto alle precipitazioni sia di pioggia che di neve. Molte scuole della regione sono rimaste chiuse e in provincia di Bologna si sono avute anche delle evacuazioni. Sulla strada provinciale della Valle del Lavino sono intervenuti dei mezzi di soccorso della Città metropolitana.

Anche la Protezione Civile è al lavoro per cercare di contenere i disagi causati dal maltempo, tra i quali anche la mancanza di elettricità in diverse zone della regione causata dalla caduta dei pali di sostegno dei cavi. Nelle ultime ore il maltempo si sta spostando verso la Romagna. Il sindaco di Bologna ha comunicato che l’amministrazione della Città metropolitana sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi del maltempo e che sarà necessario tenere sotto controllo per le prossime 48 ore.

Valeria Marini, la madre Gianna Orrù: "È stata aggredita da un portoghese"/ "Da tempo non ci parliamo più…"

Ultime notizie, scossa sismica in Piemonte

Una doppia scossa di terremoto, con magnitudo 2.1 e 4.0, è stata avvertita stamani in Piemonte con epicentro ad Acceglio, quasi al confine con la Francia. La duplice scossa ha raggiunto anche altre zone del Piemonte, fino a Pinerolo e Settimo Torinese. La prima scossa si è verificata ad una profondità di 11,1 chilometri e la seconda a 5 chilometri. In entrambi i casi c’è stata molta paura ma non si segnalano danni a cose o persone.

Ultime notizie, donna di 24 anni accoltellata alla schiena a Giussano

Una 24enne è stata accoltellata alla schiena alle 13.30 di oggi mentre si trovava all’esterno di un fuori da un supermercato della località in provincia di Monza, ed è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Sul luogo dell’aggressione sono arrivati i carabinieri, che hanno subito escluso il movente della rapina. La giovane ha dato delle indicazioni che sono servite a rintracciare l’ex compagno, il 25enne Said Cerrah, che si trovava agli arresti domiciliari e che nel 2023 l’aveva sfregiata con l’acido. L’uomo, che aveva ottenuto un incontro con la vittima, stava tornando a casa a Stradella ed è stato fermato dai carabinieri.

Ultime notizie, le news sulla guerra in Medioriente

Tutte le ultime notizie sulla guerra in Medioriente che si sta allargando sempre di più, coinvolgendo anche la Siria. Siamo giunti precisamente al giorno numero 431 del conflitto e il focus delle ultime ore è ovviamente rivolto alla Siria, dopo che i ribelli, avanzando di città in città, hanno conquistato anche la capitale Damasco. Per Abu Muhammad al Jolani, leader degli stessi ribelli, si tratta di una “vittoria per la nazione islamica”, confermando l’attuale premier Jalali fino a che i poteri non saranno traslati. Nel frattempo Assad, che è scappato dalla Siria (smentendo quindi le notizie della sua morte) si trova in Russia, precisamente in quel di Mosca, dopo che gli è stato concesso asilo politico. L’Onu ha invece convocato un consiglio di sicurezza straordinario sulla Siria, mentre centinaia di rifugiati siriani che erano scappati dalla Siria e che si trovano in Turchia, vogliono rientrare nel proprio territorio, dopo la caduta di Bashar Al Assad.

Il miliziano pragmatico al Jolani è entrato nella tarda giornata di ieri a Damasco, capitale siriana dalla quale è fuggito il presidente Assad che ha trovato rifugio a Mosca, e ha subito fatto un discorso nella moschea rivedendo, almeno in parte, il suo fondamentalismo dichiarando: “Purifichiamo il Paese”. L’ingresso a Damasco è avvenuto con la sua vera identità e non con il nome di battaglia. Ahmad al-Sharaa viene ora osannato dal popolo siriano come “il Conquistatore”.

Ultime notizie, bimba di nove anni morta dopo gnocchi

Dramma a Roma dove una bimba di nove anni è morta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi in un ristorante della capitale. Si pensa ad una reazione allergica della piccola, che probabilmente ha reagito male al frumento, anche se al momento trattasi solo una ipotesi. Secondo quanto riferisce TgCom24.it, la piccola si sarebbe sentita male subito dopo aver ingerito il piatto di gnocchi, e una volta chiamati i soccorsi è stata portata d’urgenza, in codice rosso, presso il Policlinico Casilino.

In seguito è stato disposto il trasferimento al Gemelli visto che la bimba non reagiva, e purtroppo è deceduta poche ore dopo l’arrivo nel nosocomio. L’episodio risale a giovedì scorso, e una volta che la piccola ha ingerito gli gnocchi ha avuto una reazione immediata fra vomito, spasmi e difficoltà nel respirare. La situazione è però precipitata come detto sopra, e alla fine non si è più ripresa: aperta indagine.