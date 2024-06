Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Putin: “Con lo stop delle armi Usa guerra finisce in due o tre mesi”

Altissima tensione in Ucraina e in Russia, nel giorno numero 835 della guerra. Ieri è tornato a parlare il presidente russo Vladimir Putin che ha mandato un chiaro messaggio all’Occidente “Negli Stati Uniti nessuno è interessato all’Ucraina, sono interessati alla loro grandezza. Combattono non per l’Ucraina e non per il popolo ucraino, ma per la loro leadership”. Quindi ha aggiunto: “La consegna di armi occidentali all’Ucraina è un passo molto pericoloso. Potremmo fornire missili che colpiscano i Paesi Nato. Con lo stop delle armi Usa il conflitto finisce in due-tre mesi”.

Dichiarazioni pesantissime quelle di Putin che rischiano di creare una escalation, alla luce dei primi bombardamenti in territorio russo con armi fornite dall’occidente all’Ucraina. Intanto Mosca continua ad attaccare con 22 città nella zona del Kherson colpite in 24 ore, e altri 440 attacchi nella regione Zaporizhzhia.

Ultime notizie, Amanda Knox in Italia: condannata per calunnia

Amanda Knox è tornata in Italia, per il processo riguardante le accuse di calunnia nei confronti di Patrick Lubamba. Parlando presso la Corte d’assise d’appello di Firenze ha spiegato, come si legge su TgCom24.it: “Non ho mai voluto calunniare Patrick (Lumumba, ndr). Lui era mio amico, si è preso cura di me e mi consolò per la perdita della mia amica (Meredith Kercher, ndr). Mi dispiace di non avercela fatta a resistere alle pressioni e che lui abbia sofferto”, le parole riferite al suo ex datore di lavoro, finito in carcere da innocente in merito alla vicenda dell’omicidio della Kercher. “Chiedo umilmente di dichiararmi innocente”, ha aggiunto la stessa KnOx, oggi 36enne, in Italia in attesa della sentenza.

Amanda Knox ha quindi ribadito la sua posizione dicendo: “Non potevo essere il testimone che volevano contro Patrick. Non sapevo chi fosse l’assassino (di Meredith Kercher – ndr)”. TgCom24.it spiega che la ragazza ha parlato in italiano e con un figlio in mano, ripercorrendo le ore in questura dopo essere stata arrestata insieme a Raffaele Sollecito. Il giudice non ha comunque accolto le “rimostranze” della 36enne confermando la condanna per calunnia.

Ultime notizie, il funerale di Patrizia e Bianca, annegate nel fiume Natisone

Si è tenuto nella giornata di ieri il funerale della 20enne Patrizia Cormos e della 23enne Bianca Doros, le due giovani ragazze che sono morte annegate nel fiume Natisone dopo essere state sorprese nel giro di pochi minuti dalla piena del fiume. Tanti i cittadini che hanno voluto presenziare all’ultimo straziante saluto alle due vittime, tra l’altro in attesa che venga recuperato il corpo del terzo giovane che era con loro quel giorno e che non si trova dopo essere stato trascinato dalla furia dell’acqua.

C’è ancora speranza di ritrovarlo in vita ma ovviamente servirebbe un miracolo affinchè ciò avvenga. Polemica la mamma di Patrizia che ha spiegato: “Invece di fare video dovevano salvarla”, le parole a Il Messaggero Veneto “Ha chiamato più volte il 112. Ha lasciato il suo nome, l’indirizzo. Ed ha detto Chiamate mia mamma”, ha detto ancora.

Ultime notizie, altro attacco a Mannheim: ferito un politico AfD

Dopo l’aggressione di venerdì scorso, un altro accoltellamento è avvenuto nella giornata di ieri in quel di Mannheim. Ad essere colpito è stato un politico del partito di estrema destra AfD, raggiunto da una coltellata da parte di uno sconosciuto. Secondo la ricostruzione dei fatti, sembra che la vittima abbia richiamato un uomo che stava strappando dei manifesti elettorali, e quest’ultimo ha reagito in malo modo, aggredendolo all’arma bianca.

L’aggressore è stato arrestato mentre il politico ferito è stato soccorso e si trova in ospedale anche se non è in pericolo di vita. Certo è che il clima è tesissimo a Mannheim tenendo conto che si tratta della seconda aggressione nel giro di pochi giorni nella cittadina tedesca, a cominciare dalla prima che è avvenuta durante una manifestazione anti islam e che ha causato la morte di un agente di polizia.

Ultime notizie, grave incidente stradale in Francia

A La Rochelle, nella zona ovest della Francia, un incidente stradale ha coinvolto un gruppo di 12 bambini che stava effettuando una gita in bicicletta. Il gruppo è stato investito da una autovettura guidata da una donna di 83 anni e l’incidente ha causato il ferimento di sei bambini, tre dei quali in gravi condizioni e ricoverati in ospedale a Poitiers.

Il più grave è stato trasferito con l’elisoccorso, mentre gli altri 2 a mezzo di autoambulanze. La polizia ha riferito di aver rilasciato la donna responsabile dell’incidente a causa del suo stato di salute.

Ultime notizie, Marc Marquez nel 2025 in sella alla Ducati ufficiale

Il 2025 in casa Ducati vedrà una coppia di altissimo livello. Alla guida delle moto di Borgo Panigale ci saranno infatti Pecco Bagnaia e Marc Marquez, con lo spagnolo, che ha firmato oggi il suo contratto biennale, che sostituirà Enea Bastianini. Il manager della Ducati, Dall’Igna ha parlato dell’arrivo di un pilota dal talento indiscutibile.

Il 31enne pilota catalano tenterà quindi di portare a casa un altro titolo mondiale nella categoria MotoGP in sella alla “rossa” ufficiale, ma ha buone possibilità anche in questa stagione nella quale è in sella sempre ad una Ducati, ma di una scuderia privata, la Gresini Racing, ed è attualmente in terza posizione nella classifica del mondiale.

Ultime notizie, Tragedia della strada a Grosseto

Un incidente avvenuto ieri mattina alla periferia di Grosseto ha causato la morte di due militari ed il ferimento di altri quattro. L’incidente è stato un urto frontale tra due autovetture sulla provinciale del Pollino, che dalla costa va verso Grosseto. Le due vittime sono il 25enne tenente Riccardo Latino, originario della provincia di Lecce e il 45enne primo maresciallo Francesco Guglielmucci originario della provincia di Matera. Entrambe le vittime erano in servizio presso il 36esimo stormo di Gioia del Colle.

La dinamica dell’incidente deve essere ancora chiarita e nello scontro tutte le due autovetture sono finite fuori strada. I soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti che si sono trovati sul posto e oltre al 118 è intervenuto anche un mezzo dei vigili del fuoco per estrarre vittime e feriti dai rottami delle due auto. Dopo l’incidente sono arrivati dei messaggi di cordoglio sia da parte del Ministro della Difesa che del Capo dello Stato.

Ultime notizie, la situazione delle panchine della serie A 2024 – 2025

Dopo la firma di Palladino come tecnico della Fiorentina dei prossimi due anni, avvenuta martedì, ieri sono state ufficializzate anche le firme di Antonio Conte, che ha raggiunto un accordo con il Napoli di De Laurentis per i prossimi 3 anni, e di Vincenzo Italiano che ha trovato l’accordo per due stagioni con il Bologna ed avrò l’opportunità di guidare la squadra felsinea nella prossima Champions League.

Intanto si va verso il divorzio tra la Lazio ed il suo tecnico, Igor Tudor, con la società di Lotito che si sta guardando intorno alla ricerca del nuovo tecnico. Per quanto riguarda i nuovi allenatori, dopo la firma del contratto che li lega alle nuove società, la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nella prossima aettimana. Tutti gli allenatori e le rispettive società si sono detti contenti dell’accordo trovato.











