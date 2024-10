Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente che giunge oggi al giorno numero 371, dopo aver superato il primo anno di conflitto. Ormai gli scontri si sono decisamente allargati e nella giornata di ieri sono emerse notizie di alcuni bombardamenti da parte di Israele sulle basi della missione Unifil che si trovano nel sud del Libano, così come fatto sapere dalle stesse postazioni.

Due basi sono italiane, e la terza è invece dell’Onu e fortunatamente non si sono verificate delle vittime ne tanto meno dei feriti gravi. Stando a quanto fatto sapere da TgCom24.it, nelle due basi italiane sono state distrutte delle telecamere con armi portatili, mentre nella postazione Onu i danni sarebbero maggiori e due soldati indonesiani sarebbero stati feriti. Tajani, tramite Dritto e Rovescio, ha chiesto le scuse di Israele. Intanto Tel Aviv continua a colpire Gaza e un nuovo raid ha causato 28 morti, più altre 15 presso l’ospedale Al-Yemen Al-Saeed struttura che si trova nel campo profughi di Jabaliya. Stando a quanto riferito da Save the Children, più di 3.000 bimbi sarebbero morti in questo anno di guerra.

Ultime notizie, il premio Nobel per la letteratura

Come previsto nella giornata di ieri è stato reso noto il premio Nobel per la Letteratura 2024. L’accademia svedese lo ha conferito alla scrittrice 54enne Han Kang, originaria della Corea del Sud, per la sua “prosa intensa e poetica”.

Figlia d’arte, nata il 27 novembre del 1970, è divenuta famosa anche in Italia con una serie di romanzi tradotti nella nostra lingua, a cominciare da La Vegetariana, libro che ha anche vinto il Man Booker International Prize nel 2016. Anche Atti Umani è uno dei suoi lavori più noti, premiato con il Premio Malaparte nel 2017, ed ora è giunto il premio Nobel come riconoscimento ad una carriera che Han Kang ha iniziato fin da giovanissima, a soli 23 anni nel 1993, quando pubblicò la sua prima ed unica raccolta di poesie, l’anno precedente il suo primo romanzo.

Ultime notizie, Rafa Nadal dice addio

Dopo Roger Federer il mondo del tennis saluta anche un altro grandissimo degli ultimi 20 anni come Rafael Nadal. Il tennista spagnolo ha infatti annunciato di voler appendere la racchetta al chiodo e di volersi quindi ritirare dalle competizioni. Quello che si appresta a vivere i suoi mesi conclusivi è stato un anno complicato per lo spagnolo, di conseguenza il 38enne di Maiorca ha meditato il da farsi prendendo poi la decisione di abbandonare il rettangolo di gioco.

Ad annunciare l’addio è stato lo stesso tramite un post social in cui ha appunto spiegato l’intenzione di ritirarsi, ricordando gli ultimi due anni complicati, e di non poter più giocare al 100%. Si tratta di una decisione difficile, aggiungere ancora Nadal, ma nella vita tutto inizia e tutto finisce, e questo è il momento giusto per chiuderla. Rafa Nadal giocherà le Final 8 della Coppa Davis in coppia con Alcarez, quasi sicuramente l’ultimo grande appuntamento della sua carriera.

Ultime notizie, Sinner in semifinale a Shangai

E’ stato un Sinner in versione schiacciasassi quello che stamani ha battuto in due soli set il russo Medvedev. Il tennista italiano ha vinto con il punteggio di 6-1 6-4 dimostrando di valere la sua posizione attuale di numero uno del mondo. Una classifica che si consolida turno dopo turno nei vari tornei e che dovrebbe essere confermata fino alla fine della stagione, anche perché il suo rivale numero uno, Alcaraz, è stato battuto nel successivo quarto di finale da Machac, e sarà quindi il tennista ceco a sfidare Sinner per l’approdo in finale.

Con questo successo, arrivato dopo solamente 1 ora e 24 minuti di gioco, Sinner pareggia anche il conto con il russo negli scontri diretti. Per lui anche 11 semifinali conquistate nel 2024 nell’ambito dei 14 tornei disputati e un record generale di 63 successi e solo 6 sconfitte.

Ultime notizie, uomo ucciso ad Acerra mentre attraversa i binari

Ad Acerra, in provincia di Napoli, un uomo dall’età apparente di 40 – 45 anni, è stato travolto e ucciso da un tremo della Eav, mentre stava attraversando i binari per arrivare alla banchina opposta.

L’uomo, che probabilmente indossava degli auricolari, non avrebbe sentito l’arrivo del treno. L’incidente è avvenuto stamani alle 8.00 ed il treno che lo ha investito stava transitando ad Acerra dopo essere partito da Napoli con destinazione Piedimonte. Dopo i rilievi del caso si sta tentando di stabilire l’esatta dinamica dell’investimento.

Ultime notizie, le previsioni meteorologiche sull’Italia

La giornata di ieri è stata l’ultima interessata dal maltempo e dalle piogge, con successivi miglioramenti ed il ritorno del sole su gran parte del territorio italiano nel corso del fine settimana, grazie all’arrivo dell’anticiclone.

Nella giornata di ieri le piogge hanno interessato alcune regioni del nord ed al centro sia la Toscana che l’Umbria, oltre che varie zone del levante ligure. Piogge di minore intensità hanno colpito anche regioni del sud e la Sardegna. Nei giorni del weekend potrebbero aversi ancora delle formazioni di nuvole sia sulla Pianura Padana che in località del Nord Ovest italiano.

Ultime notizie, l’uragano Milton ha colpito gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti, e specialmente la Florida, sono stati colpiti dall’uragano Milton che ha avuto delle raffiche di vento fino a 140km/h, abbinate a piogge di grande intensità. L’arrivo era stato previsto e molti cittadini hanno lasciato le loro case spostandosi in posti più sicuri. L’uragano ha provocato anche l’interruzione dell’elettricità che ha interessato circa tre milioni di case,

Le autorità americane lo hanno definito come “estremamente pericoloso”, ed il presidente Joe Biden, che ha rinunciato ad un incontro in Europa per restare a contatto con i cittadini statunitensi, ha parlato di un uragano tra i più distruttivi che sono arrivati sulle coste americane in questo secolo. Le stesse zone erano state colpite, poco più di 2 settimane prima dal passaggio di un altro uragano, “Helene”, anche questo molto distruttivo.