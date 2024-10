Si susseguono sempre più rapide le notizie sull’ormai imminente arrivo dall’uragano Milton in Florida con numerose live che nel corso delle prossime (drammatiche) ore cercheranno di mostrare gli effetti di uno degli uragani più potenti che abbiano toccato terra negli ultimi anni: il passaggio dovrebbe interessare tutta l’area centrale dello stato americano abbattendosi in città come Tampa, Orlando, Cape Canaveral e Daytona Beach; mentre per ora non è ancora possibile prevedere quali saranno i suoi reali effetti.

Nord Stream, avvistate navi Marina Usa prima delle bombe/ Mistero Danimarca: chiuse subito le indagini ma…

Di certo c’è che l’uragano Milton sta destando non poche preoccupazioni nella popolazione della Florida – e in generale in tutta quella americana – che si è letteralmente riversata sulle autostrade per portarsi nel minor tempo possibile al sicuro: si stima che siano state obbligatoriamente evacuate circa 5,9 milioni di persone, senza contare chi ha deciso di mettersi comunque in macchina nonostante non rientri nelle aree principali di allerta; il tutto mentre sono stati dispiegato circa 8mila militari della Guardia nazionale e sono stati creati ex-novo decine di rifugi temporanei.

"Putin era pronto alla guerra nucleare contro Ucraina"/ Le rivelazioni di Woodward: "Biden contro Netanyahu…"

Insomma, la situazione sembra essere piuttosto drammatica e lo dimostrano anche le decine di video che stanno circolando sui social in queste ore mostrando le lunghissime file di auto in fuga, i tetti delle abitazioni fissati con cordoni per evitare che siano divelti dal vento e anche una simulazione (il primo video che trovate sotto a queste parole) che mostra il potenziale livello che l’acqua potrebbe raggiungere nelle prossime ore; senza ignorare neppure foto e video che arrivano dallo spazio immortalando la spessa coltre di nubi che sta caratterizzando l’uragano Milton.

Kamala Harris tilt alla CBS: “cambio opinione perché viaggio tanto”/ Non risponde su migranti e ritiro Biden

Resta un fondamentale dubbio: quando arriverà il Florida il temuto uragano di classe 5 (ma già declassato al 4)? La risposta non è semplice, ma fermo restando che in mattinata era a poco meno di 500 km dalle coste di Tampa e che si muova ad una velocità di 25 km/h, dovrebbe arrivare non più tardi delle primissime luci dell’alba di domani: il suo tragitto dovrebbe durare una manciata di ore (dato, di fatto, imprevedibile dato che potrebbe anche stazionare più a lungo sulla terra ferma) per poi dirigersi verso l’Europa disperdendosi – e diventando una tempesta tropicale – nell’oceano.

Hurricane Milton’s CGI simulation shows how destructive the storm will become 😬 pic.twitter.com/it7sxUMlzg

Moments ago this tornado just hit Fort Myers, a few miles from my home. This is part of the outer bands of Hurricane Milton.

There are multiple power outages. Winds have calmed for now. The storm surge has not started as of yet. Video by: Dylan Boehm

pic.twitter.com/z2T8VfZJ5a

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 9, 2024