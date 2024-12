Le ultime notizie le apriamo con la speleologa Ottavia Piana che è stata finalmente liberata dalla grotta dopo essere caduta nell’Abisso Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. Come riferisce TgCom24.it, alle ore 3:15 della notte passata la donna di 32 anni è stata finalmente estratta, dopo che i soccorritori sono riusciti a percorrere gli ultimi difficoltosi metri.

Ottavia Piana, la speleologa è stata liberata/ I soccorritori: “Dolorante e provata ma è viva”

Inizialmente si ipotizzava come giorno della liberazione il pomeriggio di oggi se non addirittura domani, ma evidentemente si è riusciti ad accelerale il passo anche perchè la speleologa necessitava di cure urgenti avendo diverse fratture fra vertebre, costole, faccia e il ginocchio. Attualmente si trova presso l’ospedale di Bergamo.

Ultime notizie, attentato ai danni di Igor Kirillov

E’ stato assassinato nella giornata di ieri in quel di Mosca il generale dell’esercito russo, Igor Kirillov, 54enne militare di alto rango, a capo della sezione nucleare, chimica e biologica degli armamenti della federazione. Lo stesso è accusato da tempo di aver utilizzato bombe chimiche su Kiev, e il governo del Regno Unito lo aveva sanzionato per “aver dispiegato armi barbariche”.

Una fonte ucraina, parlando a RBC, ha confermato l’esplosione di Kirillov, ucciso attraverso una esplosione forse installata su un’auto o su uno scooter, spiegando che lo stesso era un criminale di guerra e quindi un obiettivo legittimo di Kiev, avendo appunto utilizzato delle armi chimiche sul territorio ucraino. Violenta la reazione di Dmitri Medvedev, vicepresidenza del consiglio di sicurezza, che è tornato a minacciare spiegando che l’Ucraina dovrà affrontare una “imminente vendetta” per aver ucciso appunto il generale russo. Secondo Medvedev, visto che Kiev sta perdendo la guerra, sta lanciando degli “attacchi codardi e spregevoli”, in delle città pacifiche come appunto Mosca.

Ultime notizie, terremoto a Vanuatu

Una violentissima scossa di terremoto si è verificata nella giornata di ieri, quando era notte in Italia, in quelle delle isole Vanuatu, arcipelago che si trova nell’oceano Pacifico, non troppo distante dall’Australia.

Il sisma, secondo l’Ingv, è stato di magnitudo 7.2 gradi, localizzato al largo della costa e a circa una trentina di chilometri dalla capitale, Port Vila. Non è ancora certo il numero delle vittime, ma diverse fonti hanno raccontato di corpi senza vita a causa del grave danneggiamento di alcuni edifici nella capitale. Fra questi anche l’ambasciata americana, che sarebbe collassata in parte su stessa dopo che un pilastro al piano terra non ha retto le violenti scosse di terremoto. Le immagini che ci giungono da quella zona del mondo sono impressionati, e mostrano edifici oscillare completamente come fogli di carta.

Ultime notizie, Meloni alla Camera

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato ieri in vista del Consiglio Europeo, spiegando che l’Italia non è un Paese isolato e che i “fatti dimostrano il contrario” di quanto qualcuno continua a ripetere. Ha poi sottolineato la centralità della nazione italiana in “numerose dinamiche”, aggiungendo inoltre che si tratta di un cambiamento positivo, che “dovrebbe inorgoglire” ogni cittadino italiano.

Il prossimo consiglio europeo sarà il primo dopo l’insediamento dei nuovi commissari, a cominciare da Raffaele Fitto, che la Meloni ha definito un “politico di valore stimato” dentro e fuori i confini nazionali, e che avrà un ruolo che sarà “adeguato” al peso della nostra nazione. Giorgia Meloni ha infine spiegato che il mondo e l’Europa sono cambiati negli ultimi 50 anni, ma ciò non deve far deviare dalla via maestra, ovvero, il ruolo nella storia del Vecchio Continente, con la speranza che lo stesso sia consapevole della sua importanza.

Ultime notizie, ritirato l’emendamento per l’aumento ai ministri non parlamentari

Dopo aver presentato un emendamento con il quale si stanziavano fondi per aumentare gli stipendi dei ministri e dei sottosegretari non parlamentari, il governo ha fatto marcia indietro e lo ha ritirato, sostituendolo con la richiesta di un rimborso per le spese legate alle trasferte, con la creazione di un fondo che per il 2025 avrà a disposizione 500mila euro. La correzione è arrivata dopo che nella serata di ieri il ministro Crosetto aveva invitato i relatori a ritirare l’emendamento.

Ultime notizie, gli 88 anni di Papa Francesco

Papa Francesco ha compiuto ieri 88 anni ed ha ricevuto gli auguri da parte di moltissime personalità italiane e straniere tra le quali il presidente Mattarella che ha commentato con “Le sue parole sono punto fermo per credenti e non”. Il prossimo 24 dicembre Papa Francesco effettuerà l’apertura della porta santa nella cattedrale di San Pietro e, nonostante l’età, avrà un calendario di impegni molto fitto per il prossimo anno.