Le ultime notizie sul conflitto in Medioriente. E’ stata violata la tregua in Libano fra Israele e l’esercito locale. L’Idf avrebbe infatti bombardato il sud della nazione, la zona che confina con il proprio Paese, causando almeno 9 morti. Si tratta ovviamente di un attacco che va condannato, tenendo conto appunto della tregua in corso. Stando alle notizie precise riportate da RaiNews, cinque persone sarebbero state uccise ad Haris, con il ferimento di altre due, mentre a Tallous sarebbero quattro le vittime, con l’aggiunta di un ferito.

Ilaria Genovese: “Chi spaccia non è un problema di sicurezza”/ Polemica dopo le parole della consigliera

Tra i morti vi sarebbero anche delle persone che avevano appena fatto rientro in questi villaggi, approfittando appunto della tregua, dopo lo sfollamento delle ultime settimane. Israele ha fatto sapere di aver annunciato gli attacchi dopo che Hezbollah aveva colpito con dei razzi una postazione dell’Idf a Kfarchouba.

Auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo/ Frasi e citazioni tra auspici e lezioni da Rodari a Padre Pio

Ultime notizie, Diana Del Bufalo e la depressione

L’attrice Diana Del Bufalo dopo l’ospitata al programma di Canale This is me, si è raccontata intimamente ai microfoni del quotidiano Il Messaggero soffermandosi in particolare sulla depressione, uno dei momenti della sua vita più difficili. Ha spiegato di essere arrivata al punto di non amare la sua vita ne tanto meno di voler aver attorno altra gente, ma fortunatamente ha saputo reagire, si è recata da una psicologa che di fatto “l’ha salvata”, come riferito dalla stessa artista.

Ecco perchè il suo consiglio è appunto quello di recarsi da uno specialista e di chiedere aiuto in queste situazioni, solo così se ne esce. Diana Del Bufalo ha ricordato il periodo della depressione come ovviamente drammatico, visto che non usciva mai di casa, piangeva tutti i giorni, e non apprezzava la vita, aggiungendo che “è stato bruttissimo”. L’attrice non ha specificato nel dettaglio quando ha subito questo dato depressivo.

RACCONTI DAL CARCERE/ "La scoperta di essere fatti per il bene anche dietro le sbarre"

Ultime notizie, come sta Edoardo Bove

Sta fortunatamente meglio Edoardo Bove, ed è fuori pericolo il giovane calciatore della Fiorentina, che ha avuto un malore in campo durante la partita contro l’Inter di ieri. Secondo il referto medico il ragazzo ha subito un attacco cardiaco, e la Viola temeva di rivivere quello che accadde pochi anni fa con Astori, morto nel sonno a seguito di un problema al cuore.

Il centrocampista è stato inizialmente sottoposto a coma farmacologico, dopo di che è stato estubato ed è al momento vigile e lucido, e risponde a tutte le domande che gli sono state sottoposte. Notizie quindi confortanti e lo stesso avrebbe anche mandato un messaggio “grazie a tutti”, rivolto a coloro che gli hanno inviato un in bocca al lupo di pronta guarigione in queste ore terribili e drammatiche. Ricordiamo che Bove era collassato in campo e poi portato d’urgenza al Careggi di Firenze, rianimato sull’ambulanza.

Ultime notizie, il presidente Joe Biden grazia il figlio

Il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha graziato il figlio Hunter, in attesa della sentenza dei processi per evasione fiscale e possesso di arma. Secondo quanto riferito dal commander in chief il figlio sarebbe stato “perseguito in modo selettivo ed iniquo”, aggiungendo che lo stesso sarebbe stato preso di mira solo per il fatto di essere il figlio dell’attuale presidente.

Stando a quanto riferisce ancora Joe Biden attraverso una nota ufficiale, Hunter sarebbe stato fatto a pezzi, nonostante sia sobrio da cinque anni e mezzo, con attacchi incessanti e dei procedimenti giudiziari selettivi, tentando anche di fare a pezzi lo stesso Joe Biden “adesso basta” ha aggiunto. A stretto giro di posta è giunta la replica del futuro nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che un po’ ironico (ma neanche più di tanto), ha chiesto se anche il suo processo verrà “stralciato” con una grazia, parlando poi di abuso: l’ultima querelle fra Biden e Trump prima del cambio della guardia.