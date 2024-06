Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, vertice Ue sulle nomine, Michel: “Abbiamo preso la giusta direzione”

Non è ancora stata trovata l’intesa circa i nuovi vertici dell’Ue dopo le elezioni Europee di due domeniche fa. Nella giornata di ieri si è riunito “l’euroconclave”, ma il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, dopo la cena con i vari leader, ha spiegato che: “Abbiamo una direzione giusta ma in questo momento non c’è accordo. È nostro dovere concludere entro la fine del mese”, ha poi aggiunto come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa.

DOPO IL G7/ Quell’"appello" sull'aborto che viene dagli ex lager dell'Urss

Se tutto va secondo previsioni, Ursula von der Leyen verrà confermata alla Commissione dopo la vittoria del Ppe, mentre Antonio Costa, socialista, andrà al consiglio, con Kaja Kallas, liberale, “ministro degli esteri”. Roberta Metsola verrà confermata al Parlamento, che però, come ricorda l’Ansa, sceglierà in autonomia. Aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Alberto Pellai: "Lo smartphone è il ciuccio elettronico dei bambini"/ "I genitori li vogliono perfetti"

Ultime notizie, l’Isis voleva colpire il Real Madrid

L’Isis avrebbe voluto colpire il Real Madrid e i suoi tifosi. Questo quanto riferito nella giornata di ieri da El Confidencial, sottolineando come la Guardia Civil abbia smantellato una cellula con base in Spagna che mirava appunto a colpire allo stadio Santiago Bernabeu, aggredendo sia i tifosi quanto gli stessi giocatori dei Blancos.

Nove le persone che sono state arrestate in diverse città spagnole, fra cui Girona, Cadice, Almeria e Tenerife. L’operazione è stata portata avanti da Europol e FBI, e fra quanto emerso anche un minaccioso messaggio apparso su un manifesto di propaganda in cui si leggeva: “Mio caro fratello. Aspetta in un posto vicino al punto di arrivo dei giocatori. Prendili di mira insieme ai loro seguaci”.

Chiara Appendino, nuovo processo per la tragedia di Piazza San Carlo/ Cassazione: "Ricalcolare la pena"

Ultime notizie, prima ondata di calore sull’Italia

Sull’Italia sta per giungere la prima importante ondata di calore a causa del ben noto anticiclone africano. Da qualche ora a questa parte si è postato sull’Italia spalancando di fatto le porte all’estate e presagendo giornate di sole e di caldo intenso con temperature che potrebbero toccare anche i 42 gradi al sud, mentre al nord dovrebbe superare di poco i trenta gradi.

Le giornate in generale saranno stabili e soleggiate con bel tempo e cielo sereno. Nel contempo il flusso di aria umida che ha portato le numerose piogge dell’ultimo periodo dovrebbe essersi spostato verso nord, lasciando quindi posto ad un clima senza dubbio più stabile rispetto a quello dell’ultimo mese e mezzo.

Ultime notizie, morto il Generale Graziano

Grave lutto nel mondo dell’arma e anche dell’industria italiana: è morto Claudio Graziano. Come ricorda RaiNews, si tratta di un generale nonché presidente di Fincantieri, che è scomparso nella mattinata di ieri all’età di 70 anni. Era nato a Torino nel 1953, avrebbe dovuto compiere quest’anno i 71 anni, e aveva perso di recente la moglie.

Non è stata resa nota la causa di morte e al momento sono diverse le ipotesi fra cui anche quella del suicidio, magari proprio come delusione legata alla scomparsa della consorte. Ex capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Ue, era stato nominato nel 2022 numero uno di Fincantieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA