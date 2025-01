Quotidianamente Un posto al sole riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan, la storica soap opera partenopea infatti conquista ottimi risultati in termini di ascolti. Su Rai Tre va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50, ma gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Colpi di scena e novità sono all’ordine del giorno e stupiscono non poco i telespettatori, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.

Sono trapelate interessanti anticipazioni sul web in merito all’episodio di Un posto al sole che andrà in onda domani, mercoledì 22 gennaio 2025. Queste fanno sapere che la situazione in ospedale continuerà a peggiorare e per Rossella sarà un periodo davvero duro da affrontare. I pettegolezzi su di lei aumenteranno e i suoi genitori saranno davvero preoccupati. La Graziani finirà per farsi travolgere dalla tensione.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Rosa è rimasta davvero colpita dalla dichiarazione d’amore di Pino, si sono anche scambiati un bacio passionale nel giardino di Palazzo Palladini. Dopo tutta la sofferenza provata per la fine della sua relazione con Damiano la Picariello sembra essere pronta a rimettersi in gioco e a concedersi una nuova possibilità di amare. Stando alle anticipazioni nell’episodio di domani, grazie a Raffaele, capirà qualcosa in più sul postino.

Intanto, Damiano cercherà di scoprire chi sono i due criminali che hanno rapinato Viola e l’hanno messa in pericolo spaventandola terribilmente. Lei affronterà le sue paure con l’aiuto e il sostegno di Ornella, non sarà però un momento affatto semplice per la Bruni. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nella puntata di mercoledì 22 gennaio 2025 Roberto e Marina proveranno a limitare le conseguenze dopo ciò che è accaduto ai Caraibi. L’incidente allo yacht di Burnett potrebbe avere un impatto decisamente negativo sui cantieri.