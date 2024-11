Dopo la consueta pausa del weekend è iniziata una nuova settimana di Un posto al sole e come al solito i colpi di scena non mancheranno, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda domani, martedì 5 novembre 2024. L’amatissima soap opera partenopea tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20.50, con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan.

Con il sostegno di Don Antoine Giulia al Centro d’ascolto cercherà di intensificare le attività ambulatoriali, intanto Rosa e Luisa continueranno a farsi la guerra. Il discorso fatto in chiesa dal parroco non è servito a placare gli animi tra loro, la nemica della Picariello infatti continuerà a provare molta rabbia nei suoi confronti. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano però che nell’episodio che andrà in onda martedì 5 novembre 2024 la vendetta di Luisa non sarà contro Rosa, i suoi obiettivi infatti saranno altri.

Anticipazioni Un posto al sole: Rossella fa un’importante rinuncia in ospedale

Rossella non sta vivendo un periodo affatto sereno e semplice in ospedale a causa del comportamento del primario. Fusco l’ha coinvolta in un progetto molto importante, il suo entusiasmo però si è trasformato presto in disagio e delusione dopo che lui ha manifestato ambigui atteggiamenti nei suoi confronti. La talentuosa dottoressa ha messo le sue priorità in discussione, le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nell’episodio di martedì 5 novembre 2024 prenderà una decisione molto sofferta.

Nonostante ci tenga moltissimo la Graziani deciderà di lasciare l’incarico sull’ambulanza, il primario le dirà subito di aver preso la decisione giusta e le darà di nuovo appuntamento nel suo ufficio per lavorare al loro progetto. Nel frattempo Mariella sarà stanca del comportamento di Guido, questa volta però troverà la forza di farsi valere nei confronti dell’ex marito. Cos’altro succederà a Un posto al sole? Al momento gli spoiler trapelati sul web non si lasciano sfuggire altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera.