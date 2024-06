Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 giugno 2024/ Test del DNA per Roberto, assediato dalla stampa

Anticipazioni Un posto al sole, venerdì 21 giugno 2024: Roberto incalzato dalla stampa

Proseguono gli appuntamenti di Un posto al sole, con la nuova puntata prevista su Rai3 in data 21 giugno 2024; le anticipazioni svelano che Roberto subisce il tormento di un giornalista invadente, proprio nella giornata del test del DNA. Il Ferri appare particolarmente turbato ed é dovuto al forte pressing della stampa, che lo incalza in concomitanza con l’attesa per il test: un giornalista gli rivolge una serie di quesiti che finiscono per fare infuriare l’uomo d’affari.

Nel mezzo delle trame della rinnovata soap made in Napoli, poi, va anticipata anche la questione giudiziaria di Tommaso, bambino dalla crescita ormai segnata per effetto della querelle che ne vede conteso l’affido tra i genitori separati.

Anticipazioni Un posto al sole: Jimmy insofferente nei confronti di Niko e Valeria

Tra le altre anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole, datata 21 giugno 2024 e in programma come sempre su Rai3, Niko matura l’idea di parlare con il figlio Jimmy rivelandogli di voler partire in vacanza con Valeria. Si apre quindi lo scenario di nuove intricate dinamiche tra padre e figlio, al cospetto del pubblico della soap opera?

Jimmy palesa segnali di intolleranza verso Valeria e la storia d’amore che la donna ha instaurato con suo padre, in una relazione mantenuta segreta e non vissuta alla luce del sole. Il giovane protagonista si sente come un peso, quindi, visto il trattamento riservatogli da parte di Niko e non capisce perché il padre si dimostri manchevole di attenzioni verso di lui. D’altro canto, ben presto Niko e Jimmy potrebbero rivelarsi protagonisti di una brutta lite, che potrebbe dividerli.











