Un sacco bello, lo storico film diretto da Carlo Verdone

La programmazione di Rete 4 prevede, per il pomeriggio di domenica 28 luglio, a partire dalle ore 14:30, la messa in onda della divertente commedia intitolata Un sacco bello. si tratta di un film italiano realizzato nel 1980 da Medusa distribuzione con la regia di Carlo Verdone, il quale ha collaborato anche alla stesura del soggetto e della sceneggiatura, insieme a Leonardo Benvenuti e Pietro De Bernardi. La fotografia è stata curata da Ennio Guarnieri con il montaggio realizzato da Eugenio Alabiso e le musiche della colonna sonora composta dal grande maestro Ennio Morricone.

Nel cast ,oltre al principale protagonista Carlo Verdone che interpreta diversi personaggi, ci sono Veronica Miriel, Mario Brega, Renato Scarpa, Fausto Di Bella, Isabella De Bernardi e Sandro Ghiani.

La trama del film Un sacco bello: battute e personaggi iconici

In Un sacco bello, ci troviamo a Roma in un caldo Ferragosto. La città è completamente svuotata Con i cittadini che si sono recati nelle località balneare per poter trascorrere le proprie vacanze estive.

In questo contesto si intrecciano le vicende dei vari personaggi a partire da un ragazzo ormai trentenne di nome Enzo. Lui vuole dare l’impressione di essere un uomo deciso e pronto a qualsiasi esperienza, ma in realtà è soltanto insicuro ed è estremamente solo. Per trascorrere un periodo felice decide di organizzare un viaggio in Polonia con l’obiettivo di poter conoscere tante belle ragazze. Non avendo amici con cui poter condividere questa esperienza Decide di partire con il demotivato Sergio che è soltanto un conoscente. La loro esperienza si dimostrerà un flop in quanto Sergio dopo pochi chilometri palesa un malore che costringe Enzo ad accompagnarlo all’ospedale.

Poi c’è la storia di Leo che invece è un ragazzo residente a Trastevere, gentile ma anche al tempo stesso estremamente ingenuo. Molte delle sue difficoltà derivano soprattutto dal rapporto ossessionante che ha con la madre dispotica che lo chiama continuamente affinché lo raggiunga a Ladispoli, per trascorrere insieme Ferragosto. In realtà Leo incontra una splendida ragazza di nome Marisol di cui si innamora follemente.

Inoltre ci sono altri personaggi iconici e in particolar modo Ruggero ossia un hippy che cerca di vivere lontano da tutti gli stereotipi della moderna società e che rappresenta il più grande cruccio del papà. Quest’ultimo riesce a rintracciare Ruggero dopo tanti anni e a convincerlo a venire un po’ in casa. Il genitore organizza una sorta di seduta alla quale prendono parte un parroco e diversi esponenti del condominio.