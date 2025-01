Un uomo tranquillo, film su Italia 1 con Liam Neeson

Mercoledì 15 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:35, l’action thriller prodotto nel 2019 dal titolo Un uomo tranquillo.

La pellicola è una coproduzione tra Canada, Regno Unito, Stati Uniti e Norvegia ed è il remake di In ordine di sparizione (2014). La regia è affidata al noto film maker norvegese Hans Petter Moland, che aveva curato le riprese anche del progetto originale. La colonna sonora, invece, è composta da George Fenton, celebre per avere realizzato le musiche di Gandhi (1982), Grido di libertà (1987) e La leggenda del re pescatore (1991).

Anticipazioni The Bad Guy 2, 15 gennaio 2025 su Rai 2/ Nino decide di scappare con Suro

Il protagonista del film Un uomo tranquillo è interpretato dall’attore Liam Neeson, vincitore della Coppa Volpi per Michael Collins e candidato agli Oscar per la sua performance in Schindler’s List – La lista di Schindler. Al suo fianco l’attrice Laura Dern, vincitrice del Premio Oscar per il lungometraggio Storia di un matrimonio, e l’attrice Emmy Rossum, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Fiona Gallagher nella serie tv “Shameles”. Nel cast Un uomo tranquillo anche Tom Bateman, William Forsythe, Julia Jones, Nicholas Holmes, Domenick Lombardozzi, Raoul Trujillo, Benjamin Hollingsworth e John Doman.

Vanessa Incontrada, chi è: carriera, body shaming dopo la gravidanza/ “Rovinato un momento speciale…”

La trama del film Un uomo tranquillo: la vendetta di un cittadino modello

Un uomo tranquillo racconta la storia di un uomo come tanti altri di nome Nelson, che lavora come spazzaneve ed è sposato con sua moglie Grace.

Il protagonista è molto apprezzato nella comunità in cui vive per il suo animo gentile e generoso, tanto da ottenere anche un riconoscimento come “cittadino dell’anno”.

Purtroppo proprio durante la celebrazione, suo figlio Kyle viene preso in ostaggio da un criminale di nome Speedo insieme al suo collega Dante.

Mentre quest’ultimo riesce a fuggire, il ragazzino viene assassinato con una dose fatale di droghe.

Chi è Rossano Laurini, marito di Vanessa Incontrada: il figlio Isal/ “Periodo di crisi? Una trasformazione…”

Se per la polizia il caso viene archiviato semplicemente come morte per overdose, Nelson invece è assolutamente certo che Kyle non fosse dipendente da droghe e decide di iniziare ad indagare per scoprire cosa si nasconde dietro questa terribile morte.

È così che il protagonista scopre la terribile verità da Dante: quest’ultimo aveva rubato una partita di droga e Kyle era stato ucciso proprio per questo motivo.

Accecato dalla sete di vendetta, quello che fino a quel momento era stato “un uomo tranquillo” si trasforma in un sicario pronto a tutto pur di farsi giustizia da solo, riuscendo ad uccidere Speedo e due dei suoi uomini.