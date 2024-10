Uncharted, diretto da Ruben Fleischer

Venerdì 25 ottobre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione del 2022 dal titolo Uncharted.

La pellicola è diretta dal regista Ruben Fleischer, noto per avere curato le riprese di Benvenuti a Zombieland (2009) e del suo sequel Zombieland – Doppio colpo (2019).

Le musiche hanno invece la firma del compositore persiano Ramin Djawadi, autore delle colonne sonore di diversi progetti di grande successo, tra cui Prison Break, Iron Man e Il Trono di Spade.

Il protagonista è interpretato dall’attore britannico Tom Holland, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Peter Parker/Spiderman nell’Universo Cinematografico Marvel.

Nel cast anche: l’attore statunitense Mark Wahlberg, noto per le sue interpretazioni in film come The Departed – Il bene e il male (2006), Shooter (2007) e Ted (2012); l’attore spagnolo Antonio Banderas, indimenticabile nei panni di Zorro in La maschera di Zorro (1998); l’attrice statunitense Tati Gabrielle, nota al pubblico per il personaggio di Gaia nella serie tv di successo The 100.

La trama del film Uncharted: il tesoro di Magellano

Uncharted è tratto dalla nota e amatissima saga di videogiochi e vede come protagonista Nathan Drake, l’affascinante e coraggioso cacciatore di tesori, discendente diretto del grande Sir Francis Drake.

Nathan è impegnato nelle ricerche di suo fratello Sam quando incontra Victor Sullivan, con il quale si crea immediatamente un profondo e sincero legame, tanto che il protagonista lo sceglie come proprio mentore.

Nathan è sicuro che suo fratello sia rimasto intrappolato in un luogo remoto, non indicato su nessuna mappa, ed è proprio Sullivan ad aiutarlo a trovare il posto in cui potrebbe trovarsi l’uomo: un’isola misteriosa dove sarebbe nascosto il leggendario tesoro appartenuto a Magellano e andato perso centinaia di anni fa.

Nathan e Sullivan iniziano quindi le ricerche dell’oro, nella speranza di riuscire anche a ricongiungersi con Sam, ma non sono i soli a desiderare di mettere le mani sul bottino.

Il crudele Moncada è sicuro di discendere dal celebre navigatore, ed è pronto a tutto pur di ottenere il tesoro che è convinto che gli appartenga di diritto.

Il viaggio dei due avventurieri sarà molto più complicato del previsto, ricco di prove e pericoli da superare, con l’unico obiettivo di trovare il tesoro e, di conseguenza, di poter riabbracciare Sam.