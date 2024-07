Lily Gladstone e Riley Keough – nipote di Elvis Presley e figlia di Priscilla – sono le due protagoniste di Under the Bridge, la nuova serie apparsa sulla piattaforma Star (Disney+) il 10 luglio. Tratta dal romanzo omonimo di Rebecca Godfrey, Under the Bridge è il drammatico racconto di una storia vera, un caso di omicidio del 1997 maturato nella piccola comunità canadese di Saanich, un’isola poco distante da Vancouver, tra le ragazze di una comunità di recupero.

Rebecca, interpretata dalla Keough, scrittrice di successo, vive a New York ed è ritornata a casa dopo anni per trovare i suoi vecchi genitori. Si appassiona al caso, assai controverso anche dal punto vista giudiziario, e decide di scrivere la sua versione dei fatti.

Cam Bentland, interpretata dalla Gladstone, è l’agente di polizia del posto a cui viene affidato il caso e che, nonostante i dubbi dei suoi colleghi, riesce a dipanare la matassa con i pochi indizi a disposizione. Tutto sembra non essere sufficiente per individuare con certezza i veri responsabili dell’omicidio e vincere il processo.

La vittima è invece Reena Virk, una quattordicenne indo-canadese, di indole ribelle, in conflitto con la sua famiglia, attirata dalle sue coetanee alloggiate presso una casa per ragazze disagiate. Reena viene punita dalla gang per futili motivi. Prima picchiata dal branco sotto un ponte dove si svolgono feste a base di alcol e droga, e poi affogata con violenza in mare.

Rebecca e Cam erano molto amiche da ragazze, fino a quando la scrittrice non lasciò l’isola all’improvviso, senza dare spiegazioni. Ritrovarsi così dopo anni non è facile per entrambe. Tra le due donne pesa ancora come un macigno la morte del fratello di Rebecca, annegato in mare per cause mai accertate, e che la sorella considera ancora una propria responsabilità. Ma le cose si complicano di nuovo quando Rebecca decide di occuparsi del caso, perché percepisce che nella morte di Reena è coinvolta un’intera comunità di ragazzi. Raccoglie materiale per un nuovo libro, con cui prova a descrivere le ragioni da cui nascono tanta violenza gratuita e un disagio così diffuso tra i giovanissimi. Rebecca decide di prendere le parti di uno degli accusati, Warren, convincendosi della sua innocenza. Questa scelta la porta a dividersi nuovamente da Cam.

Gli otto episodi si guardano velocemente. Non solo la vicenda ha segnato a suo tempo in Canada la svolta nella lotta al bullismo tra i giovani, ma è diventata con il tempo il riferimento di un vero e proprio movimento a sostegno di tutte le minoranze del Paese. La stessa mamma di Reena ha continuato fino alla sua morte a impegnarsi su questi temi.

Con Under the Bridge sono in arrivo nuovi riconoscimenti per Lily Gladstone, l’attrice statunitense nativa americana cresciuta nella Riserva indiana dei Piedi Neri e discendente da parte materna del Primo ministro britannico della fine dell’Ottocento. Dopo il Golden Globe vinto e la candidatura all’Oscar per Killers of the Flower Moon la Gladstone ha infatti ottenuto come miglior attrice non protagonista la candidatura ai prossimi Emmy 2024.

