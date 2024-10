Uomini e Donne 2024, anticipazioni puntata di oggi del 14 ottobre: nuovo scontro tra Valerio e Gemma

È tutto pronto per la puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 14 ottobre 2024, in onda come di consueto a partire dalle 14.45 su Canale5. Nel dating show condotto da Maria De Filippi oggi andrà in onda la prima parte della registrazione del 28 settembre scorso e ampio spazio verrà riservato al Trono Over. Nel dettaglio, infatti, continuerà il confronto tra Valerio e Gemma con inattesi sviluppi. Dopo la segnalazione sull’uomo beccato in compagnia di alcune donne e lo schiaffo di Gemma a Valerio i due si sono visti e chiariti.

Valerio si è scusato e Gemma Galgani ha ammesso che avrebbe provato a fidarsi e concedergli un’altra possibilità. Tuttavia in studio l’uomo cambierà idea e, dicendo che la notte gli ha portato consiglio, deciderà di chiudere con Gemma. Ha detta sua non vuole una donna così al suo fianco, poco elegante e fumantina. Nel frattempo, però, Gianni Sperti lancerà una segnalazione choc sull’uomo: ha scoperto che Valerio è molto amico di Giorgio Manetti (ex storico di Gemma) e fanno serate insieme. Il corteggiatore di Gemma dopo aver ammesso che i due sono solo conoscenti e non amici, messo con le spalle al muro lascerà lo studio. Si chiuderà così la frequentazione tra Valerio e Gemma.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 14 ottobre 2024: bacio tra Mario Cusitore e Morena

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che ampio spazio avrà anche il continuo tira e molla tra Mario Cusitore, Morena Farfante e Margherita Aiello. Nella scorsa puntata Mario ha baciato Margherita facendo sbottare Morena, ebbene adesso ci sarà un colpo di scena. Mario Cusitore e Morena sono usciti in esterna insieme e si sono baciati ed hanno anche fatto serata insieme. Verrà mostrato, poi, cos’è successo dopo la puntata precedente con Margherita in lacrime in camerino che confessa di essere rimasta delusa da Mario.

Inoltre, Margherita uscirà con Matteo ma nonostante questo ha parlato solo di Mario. Tuttavia un chiarimento con quest’ultimo non ci sarà. Scenderanno due uomini per Cristina Tenuta e deciderà di tenerli entrambi. La dama, inoltre, confesserà in studio di aver cambiato idea sul suo uomo ideale. Inizialmente cercava solo uomini più grandi e con figli perché temeva che un uomo più giovane potesse chiederle dei figli e lei è troppo grande per poterne avere mentre a partire da adesso vuole provare a conoscere anche persona più piccole.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: cosa succederà

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di lunedì 14 ottobre 2024 non è chiaro se ci sarà spazio per il Trono Classico di Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli (mentre invece Michele Longobardi era assente) e per le vicende di Mario Verona, che è uscito con la dama Valentina e di Andrea. Quest’ultimo si sente bloccato ed ha confessato di provare attrazione per Martina, e su come è continuata la conoscenza di Gabriele e Sabrina. L’appuntamento con il dating show è per le 14.45 su Canale5