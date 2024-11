Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 novembre 2024: Gemma e Fabio protagonisti

Uomini e donne torna in onda oggi, venerdì 15 novembre 2024 con una nuova puntata, l’ultima della settimana. Al centro dello studio tornano ad accomodarsi Gemma Galgani e Fabio la cui frequentazione sta andando avanti. La dama di Torino, superati i dubbi iniziali legati soprattutto alla lingua, si sta lasciando sempre più andare con il cavaliere con il quale, tuttavia, vorrebbe maggior contatto fisico. Tra i due, infatti, non è ancora arrivato un vero bacio, ma solo qualche bacio a stampo. Più volte, anche attraverso delle battute, Gemma ha provato a far recapitare il messaggio a Fabio il quale, tuttavia, le ha chiesto tempo perché non è facile relazionarsi con una donna dopo 40 anni di matrimonio.

Nella puntata odierna del dating show di canale 5, Gemma e Fabio tornano ad accomodarsi al centro dello studio per fare il punto sul loro rapporto. Il cavaliere, così, esorta Gemma a mettere da parte la gelosia, un ingrediente che Fabio non gradisce in una relazione.

Michele Longobardi tra Amal e Veronica

Spazio, poi, al trono classico con Michele Longobardi al centro dello studio. Il tronista è sempre più preso da Amal ma ha scelto di non chiudere le porte alle altre corteggiatrici. In particolare, nella puntata in onda oggi, Michele sarà protagonista di un momento particolare che porterà ad una discussione. Il tronista, infatti, dopo averla probabilmente eliminata, ha fatto richiamare Veronica per portarla in esterna per poi cambiare idea.

Invece di uscire con Veronica, infatti, ha preferito portare nuovamente fuori Amal scatenando la reazione di Veronica che, in studio, si scaglia contro il tronista prima di andare via. Michele, però, la rincorre perché non vuole che vada via definitivamente.

Un nuovo cavaliere per Barbara De Santi

Dopo la delusione vissuta con Vincenzo con cui sperava di poter costruire qualcosa salvo, poi, scoprire della presenza di Ilaria con cui il cavaliere esce ancora, Barbara De Santi torna al centro dello studio per conoscere un nuovo cavaliere che ha chiamato la redazione esclusivamente per lei.

Al centro dello studio, così, arriva Orazio che, con la sua presentazione, colpisce la dama che decide di tenerlo concedendogli una possibilità. Sarà quello giusto?

