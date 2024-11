Fabio Cannone: il cavaliere conquista tutti a Uomini e Donne

Sono bastate poche puntate a Fabio Cannone per conquistare la simpatia del pubblico di Uomini e donne ma anche quella degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Fabio è giunto in trasmissione per conoscere Gemma Galgani la quale, nonostante i dubbi iniziali dovuti alla lingua, ha comunque deciso di concedergli una possibilità per farsi conoscere. Sin dal primo appuntamento, però, la dama di Torino è rimasta affascinata da Fabio con cui la frequentazione continua ancora oggi.

Chi è Gabriele Padoan, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ Dopo l'addio a Sabrina, esce...

Fabio ha vissuto per anni in Canada e, come svela Uomini e Donne Magazine, ama il mare, il sole, la famiglia, la musica dance ed il cioccolata. Sophia Loren è il suo prototipo di donna. Il cavaliere ha diverse cose in comune con Gemma che, con lui, ha ritrovato l’entusiasmo che pensava di aver perso.

Fabio Cannone e Gemma Galgani: primi problemi per la coppia

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 novembre 2024, Gemma Galgani e Fabio Cannone si ritrovano al centro dello studio per confrontarsi nuovamente sul loro rapporto. Si parte con il filmato di un’esterna fatta in un maneggio in cui Gemma si lascia andare a qualche battuta facendo riferimento ad un bacio che non è ancora arrivato.

Marcello Messina e Giada Rizzi lasciano Uomini e Donne/ "Le farfalle nello stomaco dicono il tuo nome"

L’atteggiamento di Gemma infastidisce Fabio che la invita a rispettare i suoi tempi. Per il cavaliere che ha vissuto per 40 anni accanto alla moglie, infatti, non è facile lasciarsi andare con un’altra donna. Gemma, così, si emoziona ma Tina la attacca ironicamente proprio per il suo desiderio di passare allo step successivo della relazione. Nonostante i primi problemi e le prime indiscrezioni, la conoscenza tra Gemma e Fabio continua e chissà che, nelle prossime puntate, non arrivi il fatidico bacio tanto desiderato dalla dama di Torino.