Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 novembre 2024: Gemma protagonista

Gemma Galgani nuovamente sempre più protagonista delle puntate di Uomini e Donne. Nell’appuntamento di oggi, mercoledì 20 novembre 2024, la dama di Torino torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Fabio. Il cavaliere, nonostante i vari consigli di Tina Cipollari che gli ha mostrato un filmato mettendo in evidenza i vari aspetti di Gemma con immagini tratte dalle sfilate degli scorsi anni, ha deciso di continuare a conoscere la dama che, dopo vari baci a stampo, sogna di poter avere dal cavaliere anche un bacio più passionale. Un desiderio che, finora, non è stato realizzato perché Fabio ha chiesto a Gemma di rispettare i suoi tempi dovendosi abituare ad avere accanto una donna che non sia sua moglie con cui ha vissuto quarant’anni.

Nella puntata in onda oggi, però, Gemma decide di osare e di provare a sedurre Fabio. In esterna, infatti, Gemma prova a sedurre Fabio togliendosi le calze e provando a sedurlo utilizzando la panna e la cioccolata. Immagini che, in studio, scatenano la reazione ironica di tutti.

Sabrina e Tina Cipollari: lite a Uomini e Donne

Spazio, poi, agli altri protagonisti del trono over. Gabriele sta continuando a conoscere diverse dame sia tra quelle già sedute nel parterre che tra quelle che chiamano la redazione esclusivamente per lui. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, in studio, arrivano tre dame pronte a conoscerlo ma il cavaliere ammette di non essere stato colpito da nessuna e decide di non tenerle.

Al centro dello studio, poi, si accomoda Sabrina che pare aver chiuso definitivamente il capitolo Gabriele. La dama, infatti, sta uscendo con Francesca ma tale frequentazione non convince Tina Cipollari che si scaglia contro la dama accusandola di prendere in giro gli uomini perché, in realtà, è ancora interessata a Gabriele.

Martina De Ioannon e Gianmarco: nuovo capitolo a Uomini e Donne

Salvo clamorosi colpi di scena, nella puntata odierna di Uomini e Donne dovrebbero trovare spazio anche i tronisti. In particolare, al centro dello studio dovrebbe tornare ad accomodarsi Martina De Ioannon che è quella che sta movimentando le dinamiche del trono classico. Dopo aver visto il bacio tra Martina e Ciro, Gianmarco aveva lasciato lo studio annunciando di non voler più tornare.

Martina, però, decisa a non rinunciare al corteggiatore, è andata da lui per chiarire la situazione ma nonostante il gesto della tronista, oggi, Gianmarco non è presente in studio restando fermo sulla propria posizione e deludendo Martina che si aspettava di vederlo.