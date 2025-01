Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 gennaio: il trono di Michele Longobardi

Nuova ed imperdibile puntata di Uomini e Donne quella in onda oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, alle 14.45 su canale 5. Spazio al trono di Michele Longobardi con l’ultimo appuntamento prima del caos. Nel corso della puntata odierna, il tronista tornerà al centro dello studio per confrontarsi nuovamente con le corteggiatrici con cui, nelle ultime settimane, ha avuto diversi scontri. Michele ha portato in esterna Veronica con cui, poi, si confronta in trasmissione. In studio, inoltre, Michele decide di eliminare una corteggiatrice con cui non sembra esserci molto feeling.

A lasciare la trasmissione è Mary spiegandole che si sente più avanti con Veronica e Amal con cui ha intenzione di arrivare alla scelta. In esterna, con Veronica, arriva il bacio e tale gesto del tronista scatena una nuova reazione di Amal che decide di andare via.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuova lite in studio

Spazio, poi, ancora a Gemma Galgani. La dama di Torino, nella puntata di Uomini e Donne del 7 gennaio, ha avuto un nuovo confronto con Fabio Cannone che, durante un ballo, si è avvicinato chiedendole di fare pace. Una richiesta che scatena l’emozione di Gemma che decide di ballare con Fabio dando il via all’inizio di un nuovo rapporto con il cavaliere.

Nel corso della puntata odierna, l’atteggiamento di Gemma scatena l’insofferenza di Tina Cipollari con cui la dama di Torino torna a discutere anche per l’intervista della bionda opinionista a Belve. In studio, così, Tina fa un nuovo gavettone a Gemma.

Al centro dello studio di Uomini e Donne, poi, torneranno ad accomodarsi anche Claudia D’Agostino e Diego Tavani. Dopo vari alti e bassi che li hanno portati ad allontanarsi, Diego e Claudia giungono alla conclusione di dover chiudere la frequentazione.

Nonostante il feeling e il reciproco interesse tra i due non sembra esserci un punto d’incontro. Le incomprensioni sono sempre tante al punto da spingere la dama e il cavaliere del trono over a mettere definitivamente un punto sul loro rapporto.