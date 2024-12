Quando torna in onda Uomini e Donne e perché non va in onda oggi? Anticipazioni puntate gennaio

Quando torna in onda Uomini e Donne? Il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi che vede al centro le vicende sentimentali dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico ha salutato il pubblico con la puntata di venerdì 20 dicembre 2024. A partire da oggi, lunedì 23 dicembre 2024, non andrà in onda per circa due settimane ed il motivo è presto detto, Mediaset ha deciso di adeguare il suo palinsesto alle Festività Natalizie e dunque manderà in pausa o in replica le soap per lasciare spazio ai film natalizi.

Nel dettaglio il palinsesto feriale di Canale5 sarà così composto: dopo gli episodi in replica di Beautiful andranno in onda del film a tema natalizio che lasceranno poi spazio alla striscia del Grande Fratello 2024, al termine della quale andrà in onda My Home My Destiny. A concludere verrà trasmesso Pomeriggio 5. E tra i film che andranno in onda in questi giorni ci sono La magia del Natale, Il dono più grande, Un Natale da Corgi, A Merry Christmas Match. Anche la soap turca Endless Love non andrà in onda dal lunedì al venerdì ma solo nel fine settimana. E l’attesa c’è perché le anticipazioni sulle puntate di gennaio svelano che ci saranno colpi di scena.

Quando torna in onda Uomini e Donne? Il dating show di Maria De Filippi tornerà alla sua collocazione abituale a partire da martedì 7 gennaio 2025 sempre dalle 14.45 circa. Andranno in onda le ultime registrazioni in cui non mancheranno dei colpi di scena clamorosi e dei risvolti spiazzanti. Dalle anticipazioni Uomini e Donne delle puntate di gennaio, infatti, si scopre che il trono di Michele Longobardi finirà nel caos, dopo essere stato al centro delle segnalazioni verrà fuori anche una sua frequentazione con una ragazza (Alessandra Somensi) al di fuori della trasmissione e per questo verrà cacciato. Martina De Ioannon sarà sempre più divisa tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri ma uno dei due corteggiatori, Ciro, ha rivelato che potrebbe dirle ‘No’. mentre per Francesca Sorrentino scenderanno dei nuovi corteggiatori. Risvolti ci saranno nel Trono Over con l’ex fiamma di Gemma Galgani, Fabio Cannone, alle prese la conoscenza di nuove dame.