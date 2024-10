Li abbiamo conosciuti nell’ultima stagione di Uomini e Donne, un percorso fatto di piccole battute d’arresto, di momenti di crisi; fino alla scelta finale. Stiamo parlando di Daniele Paudice e Gaia Gigli. Una liaison che fino a qualche settimana fa sembrava viaggiare su binari felici ma che nelle ultime ore è stata caratterizzata da un vero e proprio colpo di scena. Daniele Paudice e Gaia Gigli si sono lasciati? Questa la domanda più gettonata nelle ultime ore e la risposta è arrivata direttamente da parte dell’ex corteggiatrice.

Come riporta Coming Soon, Daniele Paudice e Gaia Gigli si sono lasciati: l’annuncio arriva direttamente dal profilo social della ragazza che ha ammesso la rottura ma senza entrare nel merito delle ragioni che avrebbero scandito la decisione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha comunque ringraziato i fan per il grande supporto ricevuto ma al contempo ha chiesto rispetto dato il coinvolgimento anche di suo figlio nella relazione con Daniele Paudice.

Gaia Gigli e la fine della storia con Daniele Paudice dopo Uomini e Donne: “Ha conosciuto mio figlio…”

“E’ un momento delicato dove c’è anche un bimbo di mezzo perchè come sapete Daniele ha conosciuto mio figlio, quindi vi chiedo di portare il massimo rispetto su questo. Ho bisogno di metabolizzare tutto e poi ci tenevo anche a dirvi un’altra cosa”. Queste le parole di Gaia Gigli a proposito delle vicissitudini che avrebbero determinato la rottura con Daniele Paudice. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche aggiunto: “Non pensiate che tutto quello che vedete sui social, quindi coppie che stanno insieme e tutto quanto, non litigano e non abbiano problemi; perchè non è così. La realtà non è questa, non appena starò meglio poi tornerò attiva”.