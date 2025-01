È sicuramente la coppia del momento, quella composta da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Questa settimana si è registrata la scelta di Martina dove appunto ha deciso di affidare il suo cuore a Ciro sotto la proverbiale pioggia di petali rossi davanti a un pubblico sorpreso, ma neanche così tanto, perché stando a quello visto nelle ultime puntate lei è sembrata andare sempre verso la sua parte. Ora però pare ci sia un’importante novità che riguarda la coppia: la convivenza.

Ebbene sì, stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram pare che Martina e Ciro abbiano intenzione di andare a convivere dopo soli tre giorni dalla scelta. Una decisione che, se fosse vera, farebbe alquanto discutere perché già negli anni passati ci sono state coppie uscite da Uomini e Donne che hanno bruciato tappe per poi finire a bruciarsi da sole in tempi brevissimi. Sarà la scelta giusta per la neo coppia oppure sarà meglio aspettare?

Uomini e Donne: la prossima settimana andrà in onda la scelta di Martina

Sembra che stiano facendo progetti importanti, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo appena tre giorni dalla scelta avvenuta alla corte di Maria De Filippi. La convivenza sarebbe un passo davvero formidabile per delle persone che si sono conosciute soltanto in un contesto televisivo, eppure stando a quando dice Lorenzo Pugnaloni Ciro starebbe valutando il trasferimento nella capitale per potersi vivere appieno il rapporto con l’ormai ex tronista di Uomini e Donne.

E a proposito di Uomini e Donne la prossima settimana andrà in onda la puntata con la scelta di Martina (attaccata da Ciro Petrone). Un momento molto atteso dai fan che sono rimasti spiazzati quando sui profili social ufficiali della trasmissione è stata pubblicata la foto di lei e Ciro abbracciati e intenti a darsi un bacio. Ma c’è stata ancora più sorpresa quando hanno scoperto che a sedere sul trono più ambito d’Italia ora c’è Gianmarco, l’ex corteggiatore di Martina. Ha deciso di darsi una seconda chance spinto dall’invito ufficiale della padrona di casa Maria De Filippi.

