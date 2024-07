Uomini e Donne: nuovo amore per Diego Tavani?/ Tutto finito con Jessica: spunta Giulia

Diego Tavani: tutto finito con Jessica dopo Uomini e Donne

Dopo la fine della frequentazione con Aneta, Diego Tavani è tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne per provare a cercare nuovamente l’amore. All’interno del programma, il cavaliere ha frequentato diverse donne per poi decidere di dedicarsi soprattutto a Jessica, la dama che era inizialmente arrivata nel programma per conoscere Mario Verona e che, dopo essere tornata a casa, era tornata in trasmissione su richiesta di Marcello Messina. Dopo una breve frequentazione con Marcello, Jessica ha scelto di frequentare assiduamente Diego Tavani con cui, però, la storia non è andata avanti.

Conclusa la stagione di Uomini e Donne, infatti, la frequentazione tra Diego e Jessica è finita come racconta lo stesso cavaliere in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione.

Diego Tavani e l’interesse per Giulia, conosciuta a Uomini e Donne

Sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Diego Tavani, essendo ufficialmente single, ha espresso il desiderio di conoscere meglio Giulia, giunta in trasmissione per conoscere Cristiano Lo Zupone che, poi, dopo la fine della frequentazione, ha lasciato il programma con Asmaa con cui è felicemente fidanzato.

“Dopo la fine della trasmissione ho continuato a sentire Jessica per un paio di settimane ma poi abbiamo smesso. Mi piacerebbe avere l’occasione di contattare Giulia, per organizzare una serata o anche prenderci un caffè. Già durante la trasmissione avevo esternato il mio interesse, ma forse è solo da parte mia!”, ha detto Diego.











