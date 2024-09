Chi è Valentina Melis, l’ex compagna di Massimiliano Varrese

Attrice e ballerina, Valentina Melis è l’ex compagna di Massimiliano Varrese e mamma di Mia, unica figlia dell’ex coppia. La storia tra i due è durata sette anni e si incontrarono grazie ad uno spettacolo teatrale. “Era il 2006, lui era protagonista di un musical e io feci un provino. Non fui presa, ma scattò qualcosa, come se ci fossimo riconosciuti. Eravamo entrambi fidanzati e non ci siamo più visti per otto anni. Quando mi sono lasciata e sono andata a vivere a Roma ci siamo rivisti. Dopo due settimane già vivevamo insieme. È stata una storia d’amore molto bella, abbiamo avuto Mia, una bimba desiderata fortemente”, ha raccontato la Melis ai microfoni del settimanale Chi.

Una storia che, però, ad un certo punto si interrompe. Prima l’allontanamento, poi il distacco e, infine la separazione, ma perché i due si sono lasciati definitivamente?

Valentina Melis e Massimiliano Varrese: ecco perché si sono lasciati

A raccontare il motivo della fine della relazione è stata Valentina Melis che ha sostenuto l’ex Massimiliano Varrese durante l’avventura al Grande Fratello. A scatenare la crisi tra i due, come ha spiegato lei al settimanale Chi, sarebbe stata la pandemia.

“Poi ci siamo allontanati. La pandemia è stata fatale, logorati dalla situazione, da cose lavorative e private, abbiamo iniziato a non andare più d’accordo, ad avere idee diverse sulla vita e sul futuro. Così abbiamo deciso di allontanarci e salvaguardare l’armonia”, ha raccontato.