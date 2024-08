Dramma in Grecia, dove un ragazzo italiano di 22 anni, tale Valerio Bianchi, si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato vittima di un incidente in quad. L’episodio, come riferito dal Corriere della Sera, si è verificato di preciso lo scorso 1 agosto, giovedì della settimana passata, sull’isola di Zante. Come spesso e volentieri accade puntualmente d’estate, Valerio Bianchi aveva deciso di noleggiare un quad per girare l’isola, e si trovava assieme agli amici quando deve aver perso il controllo del mezzo, finendo in un dirupo.

Un impatto violentissimo al punto che il giovane è stato ritrovato in condizioni disperate. E’ stato quindi ricoverato presso l’ospedale di Atene Agios Savvas, ma la madre teme che le cure riservate al figlio non siano all’altezza. Di conseguenza Ilaria de Paolis, mamma di Valerio Bianchi e da 25 anni infermiera esperta in emergenze presso l’ospedale Tor Vergata di Roma, ha pubblicato un post/appello attraverso cui ha chiesto l’aiuto dello stato, un volo governativo per riportare in Italia il figlio e farlo curare appunto nel nostro Paese.

VALERIO BIANCHI VITTIMA DI INCIDENTE: “35MILA EURO PER…”

Il trasferimento non sarebbe possibile in altro modo per lo meno, non sborsando migliaia di euro, di conseguenza si è appellata alla Farnesina affinchè qualcuno potesse darle una mano. La madre, disperata, ha detto infatti che un volo privato costerebbe ben 35mila euro, cifra importantissima che la donna potrebbe anche spendere ha fatto sapere ma resterebbe le difficoltà del trasporto,, di conseguenza solo un aiuto dallo stato con un volo ad hoc, potrebbe farle riavere il figlio vicino con le migliori. Ma cosa è successo a Valerio Bianchi?

Il Corriere della Sera ha cercato di ricostruire l’incidente, spiegando che il 22enne fosse in vacanza insieme agli amici, quando è stato appunto vittima di un uscita fuori strada, anche se la dinamica non è certa, e bisognerà anche eventualmente comprendere le responsabilità di colui che gli ha noleggiato il mezzo. Il padre del ragazzo e la mamma sono subito volati in Grecia per assistere da vicino al figlio e l’hanno trovato in condizioni disperate per via di un trauma cranico, ma anche facciale, e al momento si trova in coma farmacologico indotto per via delle fortissime difficoltà a respirare.

VALERIO BIANCHI VITTIMA DI INCIDENTE IN GRECIA: “DEVE ESSERE OPERATO”

Non sembrerebbe essere in pericolo di vita ma giustamente la madre del ragazzo confida nelle cure italiane anche per una questione logistica, di modo che la stessa possa stare vicino al suo caro, così come gli altri parenti. Valerio Bianchi dovrà essere sicuramente operato al viso ma la mamma ha denunciato il fatto che l’ospedale di Atene dove è ricoverato non abbia il chirurgo maxillofacciale, di conseguenza la giovane vittima sta vivendo giorni della sua vita in coma pressochè “inutilmente”, visto che in Italia sarebbe stato probabilmente già operato da una settimana.

All’appello della madre disperata ha risposto il sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, che ha promesso di riportare in Italia il ragazzo già questa settimana, ottenendo così un nulla osta per il trasferimento nonostante in Grecia il giovane sia stato ritenuto non trasferibile. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.