Piccola disavventura per Zac Efron durante le sue vacanze europee: come racconta Il Messaggero – che cita il portale statunitense TMZ – la star di hollywood sarebbe stato ricoverato in ospedale dopo un incidente in piscina. La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara; sappiamo che il tutto si è realizzato lo scorso venerdì 2 agosto e l’entourage dell’attore avrebbe riferito di un piccolo incidente senza particolari ripercussioni o dinamiche eclatanti.

La notizia dell’incidente di Zac Efron in piscina e il conseguente ricovero in ospedale ha chiaramente allarmato i fan dell’attore. Non è chiaro infatti, assodata la piccola gravità, cosa abbia costretto i responsabili della struttura presso la quale si trovava ad intervenire in soccorso della star per portarlo in superficie e dunque fuori dalla piscina dove si sarebbe realizzato l’incidente. Per il ricovero, lo staff di Zac Efron avrebbe parlato di “Pura misura precauzionale”, rassicurando dunque coloro in preda ad apprensione ed ansia per le condizioni dell’attore.

Zac Efron, già dimesso dopo l’incidente in piscina e il tempestivo ricovero in ospedale: proseguono le vacanze in Europa

Ma come sta adesso Zac Efron dopo l’incidente in piscina e il ricovero in ospedale? Sempre il portale di informazione spiega come l’attore sia già stato dimesso dalla struttura e – stando a quanto riporta TMZ – sarebbe in pieno recupero senza dimenticare il prosieguo delle sue vacanze. Come anticipato, l’ex teen idol sta infatti trascorrendo le sue vacanze estive in giro per l’Europa. Diverse le località iconiche e suggestive prescelte da Zac Efron per il suo tour oltre oceano. Diverse paparazzate e avvistamenti dell’attore sono state localizzate ad Ibiza, St. Tropez, Mykonos e anche Parigi che attualmente ospita le Olimpiadi 2024. Dunque, un vero e proprio tour che purtroppo è stato guastato dalla piccola parentesi dell’incidente in piscina. Ora che il problema è rientrato dopo il ricovero in ospedale, chissà che Zac Efron non possa passare anche per l’Italia per completare il suo giro di vacanze estive in Europa.