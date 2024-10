Tutto su Valerio: il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Valerio è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e donne la cui permanenza nel parterre è strettamente legata al suo rapporto con Gemma Galgani. Giunto in trasmissione per conoscere la dama di Torino, Valerio era stato mandato a casa da Gemma che, di fronte all’insistenza del cavaliere, ha deciso di concedergli una seconda possibilità ricominciando, così a frequentarlo. Valerio, cavaliere di 62 anni che trascorre sei mesi all’anno in Sardegna, dove gestisce un bed&breakfast a Olbia, trascorrendo il resto dell’anno a Napoli, è arrivato in trasmissione esclusivamente per Gemma non essendo interessato a nessun’altra dama.

Inizialmente, il suo atteggiamento, non ha convinto la Galgani che avrebbe gradito maggior intraprendenza e maggiore passione da lui che, però, tornato a casa, ha continuato a corteggiare Gemma con telefonate e messaggi convincendo, così, la dama ad aprirgli nuovamente la porta.

Valerio, bacio con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’8 ottobre 2024, Valerio torna al centro dello studio per un confronto con Gemma Galgani con cui, non solo la frequentazione continua, ma procede tutto a gonfie vele. Nel corso della puntata in onda oggi, infatti, Gemma racconta che con Valerio è uscita nuovamente e, diversamente dalle altre volte, stavolta c’è stata la passione che lei desiderava.

“C’è stato il bacione”, spiega maria De Filippi utilizzando il termine che solitamente usa il cavaliere per indicare un bacio passionale. Un colpo di scena clamoroso che, però, non porterà ad un risvolto positivo perché, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate, Gemma perderà la pazienza con Valerio che sarà pizzicato in compagnia di una donna. Inoltre, salterà fuori anche la verità sul suo rapporto con Giorgio Manetti, ex di Gemma e con il quale Valerio, pare abbia fatto delle serate.