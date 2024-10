Valerio e la segnalazione a Uomini e donne

In ogni stagione di Uomini e donne arriva la segnalazione bomba che scatena il caos in studio. Nella scorsa edizione, è stato Mario Cusitore il protagonista di tante segnalazioni che hanno portato al suo addio e alla scelta di Ida Platano di lasciare definitivamente il programma. Quest’anno, invece, il protagonista della segnalazione è Valerio, il cavaliere di origini napoletano che trascorre sei mesi l’anno in Sardegna dove, insieme ad un socio, gestisce un B&B. Valerio è arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere gemma spiegando di non essere interessato a nessun’altra dama.

Dopo un primo appuntamento, tuttavia, Gemma aveva deciso di eliminarlo non credendo totalmente al suo interesse. Valerio, però, non si è arreso e con messaggi e chiamate è riuscito a farle cambiare idea al punto che Gemma non solo è uscita nuovamente con lui ma l’ha anche baciato. La delusione, però, per la dama di Torino è in agguato.

La segnalazione di Alessia su Valerio di Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 9 ottobre 2024, Valerio sorprende Gemma Galgani con un regalo portandole in studio un completo intimo che scatena l’imbarazzo della dama ma anche la sua felicità. Gemma, infatti, apprezza le attenzioni di Valerio il cui atteggiamento, però, non convince Alessia, una dama del parterre del trono over.

Alessia, infatti, ha ricevuto un video in cui Valerio è in compagnia di un’amica all’interno del centro commerciale mentre cerca il regalo per Gemma. Una segnalazione che, in studio, scatena il caso e che porta Tina Cipollari e Gianni Sperti ad indagare sull’identità della donna in questione. Dopo aver lasciato lo studio, Gianni e Tina, insieme a Gemma, dietro le quinte, si mettono in contatto con la signora in questione. La reazione di Gemma è una forte delusione nei confronti dell’uomo a cui aveva deciso di credere.

