Valerio Scanu è tra i concorrenti annunciati nel cast della nuova edizione di “Ora o mai più“, il talent show condotto da Marco Liorni in prime time su Rai1. Dopo il grande successo delle prime edizioni condotte da Amadeus, la Rai è pronta a puntare sul popolare programma televisivo che ha l’obiettivo di rilanciare vecchie glorie della musica italiana che dopo alcuni successi sono entrati in una zona d’ombra da cui scalpitano per uscire. Tra questi c’è anche Valerio Scanu, ex vincitore di Amici di Maria de Filippi che nel 2010 ha trionfato al Festival di Sanremo con la canzone “Per tutte le volte che…”. Un successo che nel tempo si è affievolito per il cantante sardo che ha continuato a cercare di restare sulla cresta dell’onda, ma con notevoli difficoltà. Dopo diversi no nel mondo della musica, Scanu è pronto a mettersi in gioco ad Ora o mai più cercando così la sua occasione di riscatto.

La partecipazione di Valerio è molto attesa dai suoi fan che, nonostante la crisi, non l’hanno mai abbandonato sostenendolo sempre in ogni nuova avventura televisiva. Basti pensare all’esperienza de L’Isola dei Famosi dove si è classificato al quarto posto, un’avventura che proprio il cantante ha descritto come “estrema, peggio di quello che si vede”.

La fama di Valerio Scanu è indubbiamente legata alla sua partecipazione alla scuola di Amici di Maria De Filippi da cui ne è uscito vincitore. Il cantante nel corso degli anni è stato al centro di una querelle con la padrona di casa Maria De Filippi per via di alcune dichiarazioni pubbliche in cui ha criticato il programma. Parole che, col senno di poi, Scanu non rifarebbe al punto da ammettere: “Me ne prendo la responsabilità”. Sta di fatto che quel post è costato caro al vincitore di Amici visto che da quel preciso momento il rapporto con Maria De Filippi è cambiato.

“Da quel momento dubito che Maria nutra grande simpatia per me” – ha confessato il cantante che ha cercato di ricostruire un rapporto con la conduttrice, ma invano. L’ultima volta è stato quando è morto Maurizio Costanzo: “le ho scritto a una vecchia mail che avevo. Non so se abbia mai ricevuto il mio messaggio”.