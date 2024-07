Decollo Ariane 6/ Video diretta streaming del lancio del razzo Esa: al via dalle ore 20:00

E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia in vista di quello che accadrà questa sera alle ore 20:00, leggasi il lancio di Ariane 6 in video diretta streaming. Fra poco più di 4 ore, se tutto andrà come previsto, decollerà il lanciatore dell’Esa, l’agenzia spaziale europea, evento decisamente significativo. Il decollo si verificherà presso il Centro spaziale di Kourou, nella Guyana Francese e l’evento sarà possibile seguire in diretta video streaming attraverso il canale Youtube ufficiale dell’agenzia spaziale dell’Ue, video che trovate in fondo a questa pagina.

Parlando con l’agenzia di stampa italiana Ansa, Toni Tolkker-Nielsen, responsabile del Trasporto spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea, ha spiegato che Ariane 6 è il lanciatore giusto per il mercato commerciale, ricordando che comunque quello di oggi sarà un test. Nel corso dello stesso il lanciatore rilasciare i carichi sulla sua stessa orbita, prima 14 cubesat, dopo di che verranno rilasciate le due capsule di rientro, che sarà controllato e avverrà nell’oceano Pacifico.

ARIANE 6, VIDEO DIRETTA STREAMING: LE PAROLE DEGLI ESPERTI

Per Tolker-Nielsen potremmo parlare di successo nel caso in cui la missione di questa sera delle ore 20:00 dovesse permettere il rilascio in orbita di tutti i satelliti, aggiungendo comunque che “Anche il solo lancio sarà un successo”. Per comprendere se la missione dell’Ariane 6, in programma in diretta streaming questa sera alle ore 20:00, sarà un successo, bisognerà attendere fino alle ore 21:00, esattamente un’ora dopo il lancio.

In ogni caso il dirigente dell’Esa si dice fiducioso in quanto tutto ciò che andava fatto è stato fatto. Il test resta di fondamentale importanza visto che, se dovesse andare bene, saranno previsti altri 6 lanci nel 2025 dell’Ariane 6, più altri 8 nell’anno successivo. Si dice “molto fiducoiso” anche Jens Franzeck, direttore delle operazioni per ArianeGroup, l’azienda che ha realizzato il lanciatore, così come Carine Leveau, direttore del Trasporto spaziale dell’agenzia spaziale francese Cnes, secondo cui il momento cruciale sarà l’ultima riaccensione del motore Vinci, progettato per accendersi più volte per rilasciare i satelliti, prima di quella definitiva per la ridiscesa verso la Terra.

ARIANE 6, VIDEO DIRETTA STREAMING: IL LANCIO PIÙ ATTESO DALL’ESA

Un lancio, quello in diretta video streaming dell’Ariane 6, che sarà anche particolarmente attento all’ambiente visto che la nuova rampa di lancio del lanciatore è stata realizzate di modo da contenere le emissioni di CO2, rispettando le specie protette che abitano in quel di Kourou.

Nel frattempo il conto alla rovescia è iniziato con la speranza che il meteo, l’ultima incognita, sia clemente, e permetta una finestra per appunto effettuare il lancio di quello che è il razzo più grande mai avuto dall’agenzia spaziale europea. Come ricorda SkyTg24.it si tratta tra l’altro di un volo molto atteso visto che l’agenzia dell’Unione Europea si è ritrovata senza più nemmeno un lanciatore attivo dopo che a luglio di un anno fa l’Ariane 5 era andato in pensione dopo ben 117 lanci.

GUARDA QUI SOTTO IL VIDEO DIRETTA STREAMING DI ARIANE 6













