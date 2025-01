Sofia Derivi, chi è la prima possibile velina bionda di Striscia La Notizia

Striscia La Notizia ha deciso di sorprendere tutti e di avviare una vera e propria gara per la scelta della nuova velina bionda. Dopo l’uscita di scena del Velino Gianluca Briganti, la Velina mora Beatrice Coari è rimasta da sola sull’iconico bancone di Canale 5. Tuttavia, la produzione ha annunciato l’inizio dei casting per la Velina bionda e le sfide hanno avuto inizio nella puntata del 13 gennaio 2025, con lo scontro sul bancone tra Melory Bianchi e Sofia Derivi. È il pubblico a casa a scegliere la vincitrice che, in questa prima sfida, è stata Sofia Derivi, ragazza di 20 anni di Cesano Maderno.

Sofia ha tre fratelli, è molto legata ai suoi genitori, e frequenta la MS Dance Factory, l’accademia di danza di Rho diretta da Marco Stra. Oltre alla passione per la danza, Sofia è anche una studentessa di Scienze motorie presso l’Università di Milano. Inoltre collabora in un centro sportivo dove la mamma Monica lavora come istruttrice di fitness.

Quando viene scelta la nuova velina bionda di Striscia La Notizia: la data della finale e le sfide

Tornando alla gara, questa sera, 14 gennaio, su Canale 5 è prevista la seconda sfida tra aspiranti veline bionde di Striscia La Notizia. Sfide che andranno avanti fino a martedì 21 gennaio. Si sfideranno 14 ragazze e 7 di queste andranno avanti ma, per arrivare ad un numero pari e poter, dunque, continuare le sfide, ci sarà anche un ripescaggio tra le 7 ragazze eliminate. Si arriverà dunque a 4 semifinaliste che si sfideranno il 28 e 29 gennaio per accedere alla finale che è prevista per giovedì 30 gennaio. È dunque questa la data in cui verrà decisa la nuova velina bionda di Striscia La Notizia.