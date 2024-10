Vendetta: il cast del film di oggi su Italia 1

Mercoledì 16 ottobre 2024 andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20, il film thriller del 2022 dal titolo Vendetta. La pellicola è scritta e diretta dal regista Jared Cohn, noto per avere curato le riprese di Devil’s Revenge (2019) e Deadlock (2021). Nel cast principale compaiono diversi attori, tra i quali Clive Standen, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Rollo nella serie tv di successo Vikings; Theo Rossi, noto per il personaggio di Juice in Sons of Anarchy e l’ex pugile Mike Tyson, che interpreta Roach.

Nel cast del film Vendetta recita la star di Hollywood Bruce Willis, che aveva già lavorato con il regista in Deadlock, questo film è uno degli ultimi in cui l’attore Bruce Willis recita, è infatti una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo, dopo che gli è stata diagnostica l’afasia, malattia che lo ha reso incapcare di parlare.

Vendetta: la trama del film

Vendetta racconta le vicende di William Duncan (Clive Standen), un ex marine dell’esercito che trascorre una vita tranquilla con la sua adorata moglie e la loro figlia Kat. Quest’ultima è una ragazza adolescente dal carattere determinato e che gioca come professionista in una squadra di softball. Una sera William riesce a convincerla ad andare a cena con lui, ma proprio in quell’occasione viene assassinata da alcuni membri di una banda criminale locale. Per fortuna le indagini vengono portate a termine in modo veloce e con successo, e i due assassini vengono arrestati dalla polizia. Duncan, però, non è soddisfatto e riesce ad evitare che il criminale venga condannato, così da potersi fare giustizia da solo. Questa morte, però, sarà solo la prima di una lunga serie, poiché la gang dei due criminali cercherà in ogni modo di vendicarsi. Anche Jen, la moglie di Duncan, rimarrà coinvolta in questo vortice omicida, infatti saranno proprio i sicari della banda, Donnie e Rory (rispettivamente Bruce Willis e Theo Rossi), a ucciderla senza alcuna pietà.