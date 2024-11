Il mondo dei social è ormai consolidato come vetrina di talenti; come luogo dove accedere a microcosmi che prima probabilmente erano più difficili da scovare. La moda e l’estetica sono due degli ambiti che forse sono diventati più accessibili, fruibili; in particolare nel secondo caso spicca l’impegno di Veronica Rocca. Stiamo parlando di una delle figure di spicco in Italia per l’ambito della ginnastica per il viso; non a caso, è fondatrice del metodo Face Training dedicato proprio allo sfruttamento di tecniche all’avanguardia per la cura del viso dal punto di vista non solo della bellezza estetica ma anche della tonicità. Insomma, Veronica Rocca è un punto di riferimento per chi necessita di accorgimenti innovativi per migliorare la salute della pelle del viso per contrastare i segni dell’invecchiamento.

Ma chi è Veronica Rocca e come nasce questa sua passione per la ginnastica per il viso? Oltre al suo impegno nel settore, soprattutto tramite i social, risulta molto discreta a proposito della sua vita privata. Qualcosa in più lo apprendiamo grazie ad un’intervista rilasciata per My PersonalTrainer dove spiega: “Del mondo dell’estetica amo la sua velocità, la sua continua espansione; ogni anno ci sono progressi e non ci si annoia mai… Io in primis cerco di studiare sempre tutte le novità”.

Veronica Rocca, l’evoluzione del metodo Face Training: “Ora è una vera e propria azienda…”

Sempre nella medesima intervista, Veronica Rocca ha introdotto il mondo del Face Training spiegandone la genesi e l’evoluzione nel tempo: “Oggi non è solo un metodo ma una vera e propria azienda; una startup innovativa con approccio omnichannel, strutturata con più team che mi aiutano a portare avanti il progetto…”. Insomma, l’esperta di ginnastica per il viso ha creato una vera e propria industria funzionale ed efficace a supporto di chi cerca rimedi ed espedienti per rallentare il processo di invecchiamento della pelle, il tutto in maniera sana e benefica. “… Ho inserito esercizi posturali perchè tanti inestetismi sono provocati da vizi di allineamento della colonna e nel lungo periodo possono aggravarli. Il beneficio estetico derivante dalla pratica è, per me, una sorta di ‘effetto collaterale’.

Dal sito ufficiale di Veronica Rocca apprendiamo anche alcune curiosità anagrafiche; si descrive friulana di origini ma romana d’adozione; ha completato gli studi di scienze infermieristiche presso l’Università La Sapienza di Roma per poi approcciarsi proprio al mondo del beauty e della skincare.