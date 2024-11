Una partita incredibile e come vedremo nel video con i gol e highlights del match Atalanta Under 23 e Pro Patria hanno dato vita ad un match spettacolare e ricco di emozioni. I padroni di casa partivano favoriti visto la classifica ma la sfida è stata tutt’altro che semplice ed anzi è stata in bilico fino all’ultimo minuto di gara. Un match che gli ospiti purtroppo per loro ricorderanno piuttosto bene.

Si gioca sotto una forte nebbia che – a tratti – ha fatto pensare anche alla possibilità di rinviare la sfida a data da destinarsi con le due squadre che sia prima che durante il match hanno riflettuto attentamente su questa possibilità. Partono bene i padroni di casa e sfiorano subito il gol, l’allenatore gioca con il consueto 3-4-2-1 e Vavassori e Panada sono tra i più brillanti fin da inizio gara. L’Atalanta Under 23 parte bene ma sono gli ospiti come vedremo a far male.

La Pro Patria ha prima una grande occasione a metà primo tempo e poi riesce a sbloccare il match con Nicco che regala il vantaggio agli ospiti. L’Atalanta – parliamo comunque di diversi giovani – ha accusato il colpo e il primo tempo finisce quindi il vantaggio a sorpresa da parte degli ospiti. Ma come vedremo cambieranno tante cose.

VIDEO E GOL, IL SECONDO TEMPO DI ATALANTA U23 PRO PATRIA

Il secondo tempo del match – come vedremo nella diretta video con gol e highlights – ha regalato grandi emozioni e colpi di scena. Ad inizio ripresa l’arbitro riflette addirittura sulla possibilità di sospendere il match visto la fitta nebbia che si è portata sul campo, alla fine si prosegue e la gara vede sorprendenti ribaltoni.

La Pro Patria gioca sicuramente meglio ad inizio ripresa, sfiora il gol in un paio di occasioni e a 20 minuti dal termine sfiora il raddoppio. Beretta è lesto nel conquistarsi un calcio di rigore ma dal dischetto manda incredibilmente alto e da quel momento cambia totalmente la sfida con l’Atalanta che attacca e ci crede. Pochi minuti e arriverà subito la rete del pari: cross di Vavassori e rete di Alessio che da due passi deve solo insaccare in rete.

Nel finale l’Atalanta ci prova a più riprese, sfiora il gol e trova la rete della vittoria nei minuti di recupero. Fallo di mano di Piran e l’arbitro concede il calcio di rigore, dal dischetto Panada trova la rete della vittoria e l’Atalanta conquista tre punti fondamentali per la lotta Playoff. Successo fondamentale e l’Atalanta gongola per i 3 punti, tantissimi rimpianti e una chance sprecata per la Pro Patria a cui rimane solo la prestazione.

VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA PRO PATRIA