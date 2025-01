VIDEO CAVESE GIUGLIANO, IL PRIMO TEMPO

Inizia in discesa la partita della Cavese in questa sfida davanti al suo pubblico contro il Giugliano, dopo pochi minuti infatti siamo già sull’1-0 per una rete in contropiede di Sorrentino. L’azione si sviluppa in maniera molto organizzata e vede alla fine l’attaccante saltare a metà un uomo prima di mettere in rete uno dei gol più belli di questa giornata di Serie C del girone più a Sud dello stivale.

Video Audace Cerignola Avellino (1-1)/ Gol e highlights: De Cristofaro fa il miracolo! (13 gennaio 2025)

Dopo il gol gli animi si sono un po’ smorzati, infatti il Giugliano non ha tentato come si sarebbe aspettato di ribaltare il risultato e la Cavese ne ha approfittato per fare un po’ di possesso sterile per evitare brutte sorprese. Questo ha permesso alle due squadre di finire la prima frazione con una sola lunghezza a dividerle.

DIRETTA/ Monza Fiorentina (risultato finale 2-1): prima vittoria per Bocchetti! (13 gennaio 2025)

VIDEO CAVESE GIUGLIANO, IL SECONDO TEMPO

Alla fine la Cavese riesce a imporsi di corto muso per 1-0 sul Giugliano grazie ad una rete di Sorrentino nel primo tempo che di fatto a deciso le sorti di questa sfida. Una sfida che nonostante il risultato risicato ha offerto uno spettacolo divertente, con entrambe le formazioni che se la sono giocata a viso aperto. Il Giugliano dal canto suo ha provato a opporsi, ha creato anche buone occasioni da rete ma non è riuscito ad incidere.

Nonostante i tentativi di reazione del Giugliano, la squadra ospite non è riuscita a concretizzare le sue opportunità e, nel secondo tempo, ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Giorgione, sostituito da Peluso.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Monopoli in vetta! (13 gennaio 2025)

VIDEO CAVESE GIUGLIANO: GOL E HIGHLIGHTS