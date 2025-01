DIRETTA CAVESE GIUGLIANO, SOLO UN PARI NELLO SCORSO TURNO

L’inizio della diretta Cavese Giugliano è predisposto per lunedì 13 gennaio 2025 alle ore 20:30. Presso lo Stadio Vito Simone Veneziani gli Aquilotti ospitano i gialloblu in un derby tutto campano tra due squadre che hanno rimediato solamente un pareggio nello scorso turno e quindi nel primo impegno del nuovo anno solare. I padroni di casa occupano il tredicesimo posto con venticinque punti, proprio come il Foggia, nel girone C della Serie C e non sono riusciti ad andare oltre un semplice 1 a 1 in casa del Crotone.

Stesso punteggio per gli ospiti contro l’Avellino sebbene i Tigrotti si trovino in settima posizione con trentuno punti, così come il Catania, che hanno la possibilità di scavalcare il Crotone ma devono anche stare attenti al Picerno ed al Trapani. Discorso simile per la Cavese che spera di sorpassare sia il Team Altamura che il Sorrento nonostante debba fare i conti con la presenza del Latina alle sue spalle, senza dimenticare che la zona retrocessione è indubbiamente più vicina rispetto ai posti che garantirebbero un piazzamento nei playoff promozione.

DIRETTA CAVESE GIUGLIANO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Dove e come poter vedere la diretta Cavese Giugliano? Le modalità sono diverse, a partire dal possesso di un abbonamento a Sky oppure a Now che trasmetteranno l’evento in tv sui canali Sky Sport Max e Sky Sport 254 oltre a metterlo in onda in streaming su Sky Go e Now Tv. In chiaro, invece, sarà a disposizione di tutti i residenti in Campania sintonizzandosi su Tele Club Italia al canale 77 del digitale terrestre.

CAVESE GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Cavese Giugliano andiamo a considerare quali saranno i giocatori che verranno impiegati dal primo minuto della sfida in relazione anche alle uscite più recenti delle due squadre. Per i Metalliani si può pensare all’utilizzo del 3-5-2 con Boffelli, Peretti, Piana, Saio, Marchisano, Konate, Pezzella, Marranzino, Vitale, Sorrentino e Fella. I Tigrotti dovrebbero invece essere disposti basandosi su un più offensivo 4-3-3 con Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale, De Rosa, Celeghin, Giorgione, Ciuferri, Padula e D’Agostino.

DIRETTA CAVESE GIUGLIANO, LE QUOTE

I padroni di casa sembrano essere i favoriti per aggudicarsi i tre punti nella diretta Cavese Giugliano se prendiamo in considerazione le quote offerte dai bookmakers come Snai. L’1 viene infatti pagato dall’agenzia sportiva a 1.95, dando quindi minori chances di successo agli ospiti valutando il 2 fissato appunto a 3.60. Più probabile che il match termini invece con un pareggio e l’x è infine quotato a 3.10.