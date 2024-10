La diretta del match tra Cavese e Potenza, valido per la nona giornata del Girone C di serie C – come vedremo nel video con gli highlights della sfida – si è concluso con il risultato di 0 a 0. Un pari che va davvero molto stretto ai padroni di casa che hanno offerto una grande prova e che portano sicuramente grande rammarica al rientro a casa.

Il club campano partiva con il cambio tecnico dopo le ultime deludenti prestazioni e la svolta è sembrata in ogni caso esserci. I padroni di casa sono partiti a razzo con Vigliotti subito pericoloso. Sulle fasce ottimo lavoro di Badje che tra le altre cose ha colpito anche un palo ed ha creato tanti problemi al club avversario. Bene a centrocampo Konate, abile a farsi vedere sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Tra gli ospiti bene D’Auria e Schimmenti ma poca roba per un Potenza in difficoltà. Il club ospite era più avanti in classifica ma la differenza di punti non si è sentita affatto ed anzi il primo tempo è stato letteralmente dominato da una Cavese molto brava ad attaccare gli spazi e a provare a trovare il gol. Nulla da fare e il primo tempo si è concluso con un immeritato 0 a 0.

Video highlights Cavese Potenza: padroni di casa piuttosto sfortunati

Anche nel secondo tempo non sono cambiate le cose tra Cavese e Potenza con i padroni di casa in possesso palla e gli ospiti in un costante atteggiamento difensivo, provando a ripartire e a fermare le avanzate del club campano. A inizio ripresa vicino al gol Fella che ha sprecato davvero un’ottima chance, subito risposta del Potenza con Vilardi.

A differenza del primo tempo abbiamo visto un Potenza abbastanza più propositivo, seppur in contropiede ma una sfida leggermente più equilibrata. Ad un certo punto del match girandola di cambi da ambo le parti e nei padroni di casa bene anche Maffei che fa un paio di avanzate piuttosto pericolose. Da un suo tiro cross la Cavese sfiora il gol, ma risponde bene il portiere. Alastra, estremo difensore ospite, è stato sicuramente tra i migliori in campo.

Una sfida che alla fine ha visto le due squadre quasi accontentarsi, la Cavese è apparsa stanca nel finale e quasi vi è stata beffa del Potenza meglio nella ripresa sicuramente. Alla fine finisce in parità, un punto che muove la classifica e che fa morale anche se lascia più di un rimpianto. 0 a 0 tra le due squadre e Cavese a 11 punti mentre il Potenza arriva a 17 punti e il club è in piena zona Playoff. Vedremo come andrà a finire.

