Video: incendio alla cattedrale di Rouen: “Cause al momento sconosciute”/ Colonna di fumo dalla guglia

Un incendio ha devastato una cattedrale in Francia, come accaduto a Notre Dame a Parigi nel 2019. Ad andare a fuoco è stata la guglia della cattedrale di Rouen, in Normandia, nel nord della Francia, come spiegato dall’emittente Bfmtv che ha diffuso in tempo reale le immagini della lunga colonna di fumo che usciva dalla chiesa. Il sindaco della città, Nicolas Mayer-Rossignol, ha spiegato su X che ”tutte le risorse pubbliche sono mobilitate”: intere squadre sono infatti intervenute per tentare di bloccare le fiamme e salvare la cattedrale.

Il primo cittadino di Rouen ha aggiunto nel post X che ”al momento sono sconosciute” le cause dell’incendio ”in corso nella guglia della cattedrale”. Nell’immagine pubblicata dal sindaco, si vede del fumo uscire dalle impalcature che circondano la guglia della struttura: le fiamme sono divampate poco prima delle 12 e sono immediatamente intervenuti i soccorsi per bloccare la colonna di fumo.

Incendio alla cattedrale di Rouen: al lavoro 63 vigili del fuoco

I vigili del fuoco e i servizi di soccorso sono intervenuti nei pressi della cattedrale di Rouen intorno alle 12 e sono stati coinvolti 33 motori e 63 vigili del fuoco. La prefettura di Seine-Maritime ha spiegato che l’incendio è scoppiato in cima alla guglia, “che non è di legno ma di metallo ed è attualmente in fase di restauro”. Anche il ministero della Cultura ha diramato alcune dichiarazioni in merito all’accaduto, spiegando che da una prima ricostruzione si è potuto capire che l’incendio è stato causato da una “cattiva gestione” del cantiere di restauro della guglia della cattedrale.

Non è ancora chiaro, come spiega Rai News, se sia stata colpita la struttura in legno della cattedrale. La chiesa è stata subito evacuata, creando un perimetro di sicurezza mentre la Prefettura ha invitato a “non recarsi sul posto per permettere ai servizi di emergenza di lavorare”, per cercare di salvare la struttura. Un incendio simile, nel 2019, devastò la cattedrale di Notre Dame a Parigi, creando un enorme danno economico e culturale.

Un #incendie est en cours sur la flèche de la cathédrale de #Rouen. L’origine est inconnue à ce stade. pic.twitter.com/AuF6j1yqVd — Bilow Infos (@BilowInfos) July 11, 2024













