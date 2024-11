DIRETTA LECCO PADOVA, I VENETI PROVANO LA FUGA

Si chiude con la diretta Lecco Padova il sabato della sedicesima giornata del Girone A di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 17,30. In campo scenderà la prima in classifica che giocherà in trasferta di un Lecco molto ostico ma in difficoltà.

Non vince da tre partite il Lecco di Volpe che ha perso per 1 a 0 l’ultima partita giocata in casa della Giana Erminio. Il Padova di Andreoletti è ancora imbattuto ed ha riposato anche nella scorsa giornata per via del rinvio della partita contro l’Atalanta U23.

DIRETTA LECCO PADOVA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Lecco Padova sarà necessario un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Per non perdervi questa partita potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni.

LECCO PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni in vista di questa interessante sfida. Il Lecco di Volpe scenderà in campo con un 4-3-1-2 con Mendoza chiamato ad agire sulla trequarti a sostegno delle due punte che saranno Sipos e Galeandro. Galli giocherà in mediana a sostegno di Battistini e Billong che saranno i due centrali difensivi.

Il Padova di Andreoletti è ricco di conferme con la difesa a tre che tornerà in campo con Belli, Delli Carri e Perrotta a difesa della porta di Fortin. Russini e Villa saranno i due esterni di centrocampo con Capelli, Bortolussi e Valente come tridente offensivo.

LECCO PADOVA, LE QUOTE

Entriamo nel vivo della partita andando a vedere insieme quali sono le quote proposte da Snai per la diretta Lecco Padova. I padroni di casa sono sfavoriti e la loro vittoria è data a 4,00 contro l’1,80 per gli ospiti e il pareggio X a 3,30.