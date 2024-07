Video Nunez rissa con i tifosi, delirio in Uruguay-Colombia/ Volano pugni sugli spalti (11 luglio 2024)

VIDEO NUNEZ RISSA COI TIFOSI, COS’È SUCCESSO A CHARLOTTE

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio è andata in scena l’attesissima sfida tra Uruguay e Colombia. In Sudamerica c’era trepidante attesa per la sfida denominata “Partidazo” per l’occasione. Da una parte la squadra del Loco Bielsa, tornato a giocare con l’iconico 3-3-1-3 per la gioia degli amanti del tecnico da Rosario, dall’altra la Tricolor che non perde dalla sconfitta con l’Argentina del 02/02/2022 per un totale di 28 partite di fila senza sconfitta.

Dopo un inizio di partita molto a rilento, con tanti errori tecnici e lanci lunghi, la gara si è infiammata tra il gol su corner di Lerma sull’ennesimo assist di James Rodriugez, il sesto di questa Copa America, e il cartellino rosso rimediato da Munoz, reo di aver dato una gomitata da già ammonito.

Inutile dire che il secondo tempo la sfida si è trasformata in una vera e propria corrida per un totale a fine match di 8 gialli e un cartellino rosso. Il peggio però, per quanto riguarda gli animi tesi, doveva ancora arrivare. Dopo il fischio finale si è scatenato il vero putiferio.

VIDEO NUNEZ RISSA COI TIFOSI, LE PAROLE DI GIMENEZ E LUIS SUAREZ

Il post gara di Uruguay-Colombia si è trasformato in un vero e proprio far west. Come ha dichiarato Jose Gimenez, la situazione è presto degenerata: “È stata un disastro. I tifosi colombiani hanno attaccato le nostre famiglie, ci siamo dovuto arrampicare per salvare i nostri cari“.

A scarseggiare, oltre alle buone maniere, è stata anche la polizia stando a quanto detto dal difensore uruguaiano, che aggiunge: “Ogni partita succede la stessa cosa, le famiglie soffrono a causa di persone che bevono troppo”. Anche Luis Suarez, subentrato nella ripresa, si è scagliato contro la Colombia e i suoi tifosi.

“Ciò che dà più fastidio è come i colombiani hanno festeggiato – spiega l’ex Barcellona -. Ma Dio è lassù, guarda tutto e ritorna tutto. Ci sono sempre litigi, risate e qualche parola di troppo, ma ciò che hanno fatto non ah alcun senso. Noi no noi siamo comprati così contro il Brasile, anzi, siamo andati a salutarli conoscendo la sofferenza dopo una sconfitta”.

Ma nel dettaglio, cos’è successo? Darwin Nunez, attaccante dell’Uruguay, stanco del comportamento dei colombiani, è letteralmente andato faccia a faccia sugli spalti, lanciando una sedia e scagliando un pugno. Il presidente della Federcalcio uruguaiana prende le difese dei suoi ragazzi: “I nostri giocatori sono andati semplicemente a proteggere le loro famiglie. Sono state reazioni istintive, da padre, marito, fratello e da figlio”.

Darwin Nunez jumping into the stands to protect his family. Insane ❤️ pic.twitter.com/boO46k59ga — Trey (@UTDTrey) July 11, 2024













