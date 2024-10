Video PSV Sporting Lisbona che racconta un primo tempo pieno di emozioni. La prima frazione vede sbloccarsi il risultato al minuto 15 con la splendida conclusione da fuori dell’ex calciatore del Bologna Jerdy Schouten. Il centrocampista spara un missile imprendibile per l’estremo difensore Israel, che posso raccogliere da dentro la porta. Gli ospiti provano a rispondere con le solite avanzate dell’attaccante svedese Gyokeres, ma la coppia formata dall’ex Sassuolo Flamingo e Boscagli lo chiude in anticipo. Nel corso del primo tempo anche un’ammonizione per Mauro Junior.

La seconda frazione è decisamente più divertente rispetto alla prima. Tante le occasioni da gol soprattutto per gli olandesi che non trovano il raddoppio sfiorando in più occasioni la rete con Til e Lang su tutti. La rete del pareggio per i portoghesi arriva con Braganca. Il centrocampista portoghese era subentrato qualche minuto prima ed ha regalato al tecnico un punto importante contro gli olandesi. Poco prima del pareggio occasione colossale per Harder che, davanti al portiere, si fa ipnotizzare calciando debolmente. La partita termina con il risultato di 1-1.

VIDEO PSV SPORTING LISBONA: IL TABELLINO

PSV: Benitez W. (Portiere), Mauro Junior (dal 20′ st Karsdorp R.), Flamingo R., Boscagli O., Dams M., Schouten J., Til G. (dal 34′ st Ledezma R.), Saibari I. (dal 20′ st Lang N.), Bakayoko J., de Jong L., Tillman M.. A disposizione: Babadi I., Driouech C., Drommel J. (Portiere), Karsdorp R., Land T., Lang N., Ledezma R., Nagalo A., Obispo A., Pepi R., Schiks N. (Portiere) Allenatore: Bosz P..

SPORTING: Israel F. (Portiere), Debast Z., Inacio G., Diomande O. (dal 32′ pt Quaresma E.), Catamo G. (dal 7′ st Braganca D.), Morita H., Hjulmand M., Santos N. (dal 36′ st Harder C.), Trincao (dal 36′ st Araujo M.), Gyokeres V., Quenda G.. A disposizione: Araujo M., Braganca D., Couto M., Diego Callai (Portiere), Esgaio R., Fresneda I., Gomes L., Harder C., Kovacevic V. (Portiere), Quaresma E. Allenatore: Amorim R..

Reti: al 15′ pt Schouten J. (PSV) .

Ammonizioni: al 22′ pt Mauro Junior (PSV), al 19′ st Tillman M. (PSV) al 8′ st Quenda G. (Sporting).

VIDEO PSV SPORTING LISBONA: GOL E HIGHLIGHTS