DIRETTA PSV SPORTING: I TESTA A TESTA

Non c’è moltissimo da dire dal punto di vista storico sulla diretta PSV Sporting Lisbona, perché la formazione di Eindhoven e quella della capitale portoghese, pur avendo entrambe trascorsi molto significativi nella storia delle Coppe europee, si erano incrociate prima di oggi solamente nella fase a gironi della Europa League 2019-2020, per cui possiamo almeno parlare di precedenti piuttosto recenti. Di certo le emozioni non erano mancate, perché si contano ben nove gol tra andata e ritorno, con le vittorie che andarono in entrambi i casi alla formazione che giocava in casa.

La prima volta fu dunque ad Eindhoven giovedì 19 settembre 2019, con la vittoria per 3-2 dei padroni di casa del PSV grazie ai gol di Donyell Malen e Timo Baumgartl e all’autorete di Sebastián Coates, motivo per cui allo Sporting Lisbona non erano bastati i due gol segnati per i lusitani da Bruno Fernandes su calcio di rigore e Pedro Mendes. La replica fu però un meraviglioso 4-0 dello Sporting a Lisbona al ritorno, giovedì 28 novembre 2019: Luiz Phellype e Jérémy Mathieu segnarono rispettivamente il primo e il terzo gol, per il resto ecco la doppietta di Bruno Fernandes, di cui uno di nuovo su calcio di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO PSV SPORTING IN TV

Per chi fosse interessato alla diretta PSV Sporting, la gara verrà trasmessa nel nostro Paese solamente su Sky. Lo stesso discorso vale per la diretta PSV Sporting streaming che è completamente fruibili con abbonamento proprio su Sky GO su tutti i dispositivi.

PSV SPORTING, BIANCOVERDI IN OLANDA

Una sfida secondo i pronostici molto equilibrata quella della diretta PSV Sporting, match valevole per la seconda giornata di Champions League. Lo spettacolo andrà in scena alle ore 21:00 di martedì 1 ottobre 2024.

Gil olandesi hanno cominciato la propria avventura nella nuova Champions in Italia, nel match perso per 3-1 contro la Juventus con l’esordio di Thiago Motta da allenatore in Europa che ha annichilito le speranze olandesi. È andata decisamente meglio allo Sporting che in casa contro il Lille ha vinto 2-0: gol del solito Gyokeres al 38esimo, cartellino rosso per i francesi all’indirizzo di Gomes due minuti più tardi e definitivo raddoppio targato Debast nella ripresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI PSV SPORTING

Ora diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta PSV Sporting. I biancorossi scenderanno in campo con il 4-3-3: tra i pali Benitez, difeso da Karsdorp, Flamingo, Boscagli e Mauro Junior. A centrocampo spazio a Schouten, Til e Veerman mentre in attacco Bakayoko, De Jong, Tillman. Lo Sporting Lisbona invece opterà verosimilmente con un 3-4-2-1. In porta Israel, difesa a tre composta da Debast, Diomande e Inacio. Agiranno da esterni Quenda e Geny con Hjulmand e Morita in mediana e la trequarti con Trincao e Goncalves dietro a Gyokeres.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PSV SPORTING

Adesso guardiamo insieme le quote per le scommesse PSV Sporting. Chi parte favorita in questa sfida? Per i bookmakers sono seppur di poco gli olandesi a 2.50 contro l 2.65 a favore dei portoghesi. Il segno X del pari è invece a 3.60. Chiudiamo con l’Over 2.5 a 1.85 rispetto all’Under alla stessa soglia a 2.00, oltre a Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 2.