VIDEO SALERNITANA BARI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Arechi il Bari ha la meglio sulla Salernitana vincendo in trasferta per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i granata sembrano iniziare bene la partita affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 7′ con un tiro di Verde finito alto sopra la traversa ma si vedono invece costretti a rimpiazzare immediatamente Maggiore con Hrustic al 13′ per colpa di un infortunio.

I minuti passano e i biancorossi crescono riuscendo anche a spezzare l’equilibrio di partenza al 29′ tramite il gol segnato da Lasagna, approfittando di un assist di Oliveri. I campani cercano il pari di nuovo con Verde che non supera Radunovic al 32′ e, sul fronte opposto, Novakovic sigla invece la rete del raddoppio al 36′ con un colpo di testa ad insaccare il cross dalla sinistra offertogli da Dorval.

Al 44′ il portiere Radunovic evita il peggio sul tentativo di testa di Wlodarczyk. Nel secondo tempo gli uomini di mister Martusciello ripartono con lo spirito migliore per cercare di puntare al pareggio nonostante falliscano un paio di opportunità al 49′ con Hrustic e poi anche al 54′ con Njoh. Nel finale è ancora Njoh a mancare l’ennesima chance al 75′ a causa di una deviazione decisiva.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Livio Marinelli, proveniente dalla sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Stojanovic al 45’+3′ e Bronn all’80’ da un lato, Benali al 62′, Mantovani all’85’ e Favilli al 90’+3′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa tredicesima giornata di campionato permettono al Bari di salire a quota 17 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre la Salernitana non si muove e rimane ancora bloccata a 13 punti.

VIDEO SALERNITANA BARI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS