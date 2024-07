DIRETTA SPAGNA GERMANIA/ Video streaming Rai 2: una storia leggendaria! (Euro 2024, oggi venerdì 5 luglio)

DIRETTA SPAGNA GERMANIA: TESTA A TESTA

Naturalmente c’è una storia ricchissima che ci accompagna verso la diretta di Spagna Germania, proviamo a riassumerla almeno per sommi capi. I numeri complessivi ci parlano di 26 partite, con un equilibrio quasi perfetto e la Germania in leggerissimo vantaggio grazie a nove vittorie e altrettanti pareggi, mentre sono otto i successi della Spagna, che è sotto anche di un gol segnato (32-31 per la Germania). Le Furie Rosse però possono sorridere pensando che i due precedenti in assoluto più significativi sono terminati con altrettante vittorie per la Spagna, nel ciclo magico della Roja.

Ricordiamo innanzitutto la finale degli Europei 2008, giocata domenica 29 giugno di 16 anni fa allo stadio Prater di Vienna e terminata con la vittoria per 1-0 della Spagna, che conquistò il proprio secondo titolo continentale grazie al gol di Fernando Torres al 32’ minuto di gioco. Appena due anni più tardi, il 7 luglio 2010, ecco la semifinale dei Mondiali in Sudafrica, al Moses Mabhida Stadium di Durban, che terminò nuovamente con la vittoria per 1-0 della Spagna con il gol al 73’ minuto di Carles Puyol sulla strada del primo trionfo iridato degli iberici. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPAGNA GERMANIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La bella notizia è che tutti i quarti di finale di Euro 2024 saranno visibili anche in chiaro, per cui l’imperdibile appuntamento con la diretta tv di Spagna Germania sarà anche su Rai 2, che è il canale di riferimento per le partite del tardo pomeriggio, oltre che sui canali della televisione satellitare di Sky Sport per gli abbonati. Raddoppierà di conseguenza anche la diretta streaming video di Spagna Germania, disponibile per tutti tramite sito o app di Rai Play, ma anche tramite Sky Go o Now TV, in questi casi tuttavia solo su abbonamento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI SPAGNA GERMANIA

UN QUARTO DI FINALE STELLARE

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di presentazioni per la diretta di Spagna Germania, il primo quarto di finale di Euro 2024 che ci terrà compagnia alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 5 luglio, dallo stadio MHPArena di Stoccarda. Una sfida stellare per più di un motivo, ad esempio la storia del torneo ci dice che la diretta di Spagna Germania metterà di fronte le due Nazionali più titolate agli Europei di calcio, con tre successi a testa; ma non è solamente un discorso di blasone o del fascino della sfida che coinvolge i padroni di casa, perché Spagna Germania metterà di fronte pure le due Nazionali che finora ci sono piaciute di più.

La Spagna ha dominato il girone considerato più difficile, con tre vittorie su altrettante partite; poi agli ottavi contro la Georgia l’imbattibilità difensiva è terminata a causa di un’autorete ma le Furie Rosse non si sono scomposte e hanno vinto 4-1, dando un’altra dimostrazione di forza. Anche la Germania si è qualificata agli ottavi in due sole partite, poi in realtà c’è stato qualche brivido contro la Svizzera ma infine il primo posto è comunque arrivato e con esso l’abbinamento con la Danimarca, superata per 2-0 agli ottavi di finale. Difficile allora chiedere di meglio, siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta di Spagna Germania…

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA

Ora scopriamo chi saranno i protagonisti delle probabili formazioni per la diretta di Spagna Germania. Per una partita di questo livello è logico andare sul sicuro e quindi per Luis De la Fuente indichiamo un modulo 4-3-3 con gli undici titolari ormai abituali: Unai Simon in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; a centrocampo un terzetto di qualità davvero elevata formato da Pedri, Rodri e Fabian Ruiz; infine il tridente con due ali giovanissimi e un veterano come centravanti, cioè naturalmente Lamine Yamal a destra, Morata in mezzo e Nico Williams ala sinistra.

Discorso simile per la Germania di Julian Nagelsmann, anche se per i tedeschi dovrebbe esserci il ritorno da titolare di Tah dopo la squalifica nel modulo 4-2-3-1: ecco allora davanti al portiere Neuer la linea difensiva a quattro formata da Kimmich, Rudiger, appunto Tah e Mittelstadt da destra a sinistra; nel cuore della mediana la coppia composta da Andrich e Kroos; infine, il reparto offensivo della Germania dovrebbe prevedere sulla trequarti Musiala, Gundogan e Wirtz da destra a sinistra alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Havertz.

SCOPRIAMO ANCHE PRONOSTICO E QUOTE

Un ultimo accenno verso la diretta di Spagna Germania è doverosamente da rivolgere anche alle quote Snai per il pronostico: formalmente in casa la Spagna pur essendo in Germania, il segno 1 per la vittoria delle Furie Rosse è quotato a 2,75 ed è praticamente identico al 2,80 per il segno 2 in caso di successo per la Germania. L’ipotesi leggermente più remunerativa sarebbe infine il pareggio, con il segno X che varrebbe 3,15 volte la posta in palio.











