VIDEO STELLA ROSSA PSV, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado il PSV di Eindhoven conquista il successo sconfiggendo in trasferta la Stella Rossa per 3 a 2. Nel primo tempo il botta e risposta iniziale tra Veerman, disinnescato in angolo dal portiere Glazer al 5′, per gli olandesi e Krunic, murato dalla retoguardia avversaria al 7′, lasciano pensare ad una sfida estremamente combattuta.

Tuttavia, dopo il nuovo tiro di Ndiaye per i biancorossi di casa parato da Benitez al 14′, le Lampadine sbloccano il punteggio con il gol realizzato da De Jong al 17′ tramite un colpo di testa sul corner battuto da Veerman ed il gol del raddoppio arriva quasi immediatamente al 24′ con la stessa giocata sull’asse De Jong-Veerman. Nell’ultima parte della prima frazione di gioco c’è spazio pure per la rete del tris calato da Flamingo, su assist di Til, intorno al 43′.

Nel secondo tempo la conclusione di Til viene intercettata sulla linea di porta al 50′ e la partita inizia a cambiare il proprio volto a partire dal 52′, ovvero dal momento dall’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Flamingo, sebbene Radonjic non si dimostri preciso subito su punizione al 53′. Nel finale l’estremo difensore degli olandesi Benitez salva al 61′ su Elsnik salvo poi essere battuto dal colpo di testa di Ndiaye al 71′ raccogliendo un lancio di Djiga che riduce poi ancor di più il divario maturato in precedenza con il gol segnato al 77′, sul calcio d’angolo battuto da Ivanic.

VIDEO STELLA ROSSA PSV: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS