Una bella e netta vittoria come vedremo nei gol e nel video con gli highlights della sfida, quella dello Sporting Lisbona in casa degli austriaci dello Sturm Graz, fanalino di coda e squadra ancora a 0 punti dopo tre giornate di Champions League. Un match a senso unico con i padroni di casa che non riescono praticamente mai ad impensierire la squadra portoghese e lo 0 a 2 è un risultato anche stretto per gli ospiti.

Una sfida sulla carta equilibrata con lo Sturm Graz che prova a partire bene ma fatica a creare e fin da subito si vede la differenza di qualità tecnica tra le due squadre. Nonostante il possesso palla iniziale è lo Sporting a passare in vantaggio con la rete del terzino Nuno Santos. Bell’azione sulla fascia di Catamo, palla al centro che a sorpresa Gyokeres manca e Santos dietro può insaccare praticamente a porta vuota.

Continua il match e lo Sturm Graz prova a pareggiare, fa anche qualche tiro ma non è mai realmente pericoloso ed anzi è lo Sporting a sfiorare il raddoppio in un paio di occasioni. Il primo tempo termina con il vantaggio di misura ospite ma non si ha mai la sensazione che lo Sporting possa perdere di mano il risultato.

GOL IN STURM GRAZ SPORTING LISBONA: BELLISSIMA RETE NELLA RIPRESA

Il secondo tempo della sfida tra Sturm Graz e Sporting Lisbona è sulle orme di quello che è accaduto nel primo tempo con gli austriaci che hanno il possesso ma che non creano praticamente nulla e lo Sporting che si rende pericoloso e che trova dopo un pò la seconda rete, che chiude di fatto il match! E che rete, come possiamo vedere.

Ancora lui, undicesima rete stagionale per il bomber dello Sporting (che piace a tutta Europa) Viktor Gyokeres, attaccante svedese che firma uno dei gol più belli di giornata. Non sembrava una gran giornata per lui, un paio di occasioni sciupate ma l’attaccante nordico trova una rete fenomenale, scatto in velocità e difensore anticipato a metà campo, nuovo dribbling e solo davanti alla porta, si libera del portiere con un altro dribbling e insacca a porta vuota il 2 a 0.

Abbiamo visto qualcosa di Ronaldo ‘Il Fenomeno‘ qui in Austria e Gyokeres ha strappato applausi da tutto lo stadio per un’autentica gemma. Un Gyokeres impreciso che poco dopo manca il tris e anche il compagno di squadra Trincao fa lo stesso con lo Sturm Graz che non riesce a segnare la rete della bandiera. Finisce 2 a 0 per gli ospiti, lo Sporting sale a quota 7 in classifica mentre gli austriaci restano a 0 e vedono allontanarsi anche i Playoff.

CHAMPIONS LEAGUE, GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS STURM GRAZ SPORTING LISBONA