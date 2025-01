Tutto su Vincenzo De Lucia, il comico che imita Maria De Filippi

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile non poteva mancare Vincenzo De Lucia che, oggi martedì 28 gennaio 2025, è pronto a divertire i telespettatori dello show condotto da Stefano De Martino calandosi anche nei panni delle sue imitazioni più famose. Negli ultimi anni, infatti, Vincenzo De Lucia ha conquistato il successo imitando le donne più famose della televisione italiana come Maria De Filippi e Mara Venier, ma chi è davvero Vincenzo De Lucia?

Nato a Napoli nel 1987, è un attore, sceneggiatore, regista, aiuto-regista. La sua carriera ha spiccato il volo nel 2020 partecipando al programma Made in Sud. Tra i personaggi che ha imitato ci sono anche Barbara d’Urso, Franca Leosini, Francesca Fagnani, Mara Maionchi, Ornella Vanoni e Maria Nazionale.

La vita privata di Vincenzo De Lucia e il futuro

Della vita privata di Vincenzo De Lucia non ci sono informazioni. Non si sa, infatti, se sia fidanzato o se abbia figli essendo molto discreto e riservato. Attualmente, Vincenzo De Lucia sembra molto concentrato sulla propria carriera come ha confessato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. “A me piacerebbe fare un varietà, intanto. Purtroppo, però, non ci sono i soldi per farlo perché per fare i varietà servono gli ospiti. Oggi, i varietà puntano tutto sulle spalle di uno, che sia Fiorello, che sia Amadeus, che sia Virginia Raffaele, che sia Chiara Francini. Manca la coralità, la compagnia di giro“, ha dichiarato.

Non manca, poi, il sogno Sanremo: “Sanremo? Mi farebbe piacere ma, devo dire la verità, forse è vero che il Festival è il punto d’arrivo per chi ha una carriera forte alle spalle. C’è un problema, per esempio, che non si considera e vale per tutti: vale per l’artista generico, per il comico, per il presentatore, per il cantante. Questo mestiere si fa prima con cose più piccole“, ha concluso.