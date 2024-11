Vincenzo e Ilaria: scoppia la lite a Uomini e Donne con Morena

Vincenzo e Ilaria lasciano ufficialmente Uomini e Donne dopo una lunga discussione in studio prima con Morena e poi con Tina Cipollari. Morena accusa Vincenzo di non averle dato la possibilità di spiegarsi e mostra gli screenshot dei messaggi ricevuti da Vincenzo. In studio, parte una lunga discussione tra la dama e il cavaliere “Ma a te sta bene che la sera prima mi manda questi messaggi e poi il giorno dopo accetti l’esclusiva?! Ma stai bene?!”, sbotta Morena rivolgendosi direttamente a Ilaria. La non reazione della dama porta Tina Cipollari e Gianni Sperti a credere che Ilaria sia finta ma la dama spiega che è tranquilla perché lei e Vincenzo hanno trascorso l’intero weekend a parlare della situazione.

Tina Cipollari, tuttavia, ribadisce che Vincenzo e Ilaria, formando ormai una coppia, devono lasciare il programma ma la dama del trono over spiega di non essere pronta ad uscire con lui anche se vorrebbe conoscerlo meglio.

La decisione di Maria De Filippi su Vincenzo e Ilaria

“Andate a conoscervi fuori, che senso ha conoscervi qui!”. Con queste parole, però, Tina Cipollari e Gianni Sperti insistono sull’addio di Vincenzo e Ilaria, ma il cavaliere sbotta. “Non sei tu a decidere io dove devo conoscere le persone!” – dice il cavaliere. “Una cosa è conoscersi dopo 7 o 8 giorni, dopo 6 esterne, e poi ci sono dei problemi legati al mio lavoro: lei potrebbe cambiare lavoro, potrebbe spostarsi, insomma… Per questo ci siamo detti di vedere prima come e dove viviamo e poi capiamo”, aggiunge ancora.

Maria De Filippi, così, interviene nella discussione per trovare un compromesso: “Se uscite dal programma, vi fate questo weekend e poi ci dite come è andata”, le parole della conduttrice. “Se dovessero tornare dicendo che non è andata bene, poi dopo non si devono vedere più qui, non devono uscire insieme”, aggiunge Gianni. Alla fine, a mettere fine a tutto, è proprio Maria De Filippi. “Uscite e poi ci dite come è andata”, conclude.