Vincitore Io Canto Family 2024, chi è/ Diletta e papà Marco sempre più vicini a Carlotta e mamma Erika

La seconda manche di Io Canto Family 2024 porta ad una nuova classifica che vede, ancora una volta, pubblico e giuria d’accordo nel premiare Carlotta e mamma Erika. Claudio Amendola, così come Fabio Rovazzi, ormai non fanno più mistero della loro preferenza, e il pubblico non sembra da meno, perché Erika e Carlotta svettano ancora al primo posto e si confermano il duo papabile vincitore di Io Canto Family 2024.

IO CANTO FAMILY 2024, FINALE/ Diretta e vincitori: restano 4 coppie in gara, via alla terza manche!

Non è però da sottovalutare la scalata che stanno facendo Diletta e papà Marco, della squadra di Benedetta Caretta. La loro esibizione nella seconda manche ha stupito il pubblico, grazie soprattutto agli acuti incredibili di papà Marco. L’esibizione li fa balzare dalla terza posizione della giuria alla seconda posizione. Si avvicinano, dunque, sempre più a Erika e Carlotta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Classifica finale Io Canto Family 2024/ Erika e Carlotta rimangono in testa, Sofia e Cristian eliminati con…

Carlotta e mamma Erika verso la vittoria di Io Canto Family 2024

Ci si avvicina sempre più alla proclamazione del vincitore di Io Canto Family 2024. Alla fine della prima sfida, divisa in due manche, si è arrivati all’eliminazione delle prime due coppie in gara in questa finale: si tratta di Grace e Joanna e Daniel e Giorgia, della squadra di Fausto Leali che non ha più concorrenti in gara. Al primo posto della prima classifica definitiva di Io Canto Family 2024 c’è invece la coppia composta da Carlotta e mamma Erika D’Amico.

Potrebbe essere questo il duo vincitore di questa prima edizione di Io Canto Family, di certo a favorire la coppia è anche la loro storia toccante e di gran forza allo stesso tempo. Motivo per il quale sia la giuria che il pubblico le ha premiate. (Aggiornamento di Anna Montesano)

CARLOTTA E ERIKA D'AMICO, FINALISTI IO CANTO FAMILY 2024/ Mamma emozionata: "Il momento più bello è stato…"

Chi è il vincitore di Io Canto Family 2024? I pronostici

Chi è il vincitore di Io Canto Family 2024? Quale coppia di genitore-figlio si aggiudicherà la vittoria di questa prima edizione? Michelle Hunziker conduce la finale dello show in onda questa sera, 12 giugno 2024, su Canale 5, alla fine della quale verrà proclamata la coppia vincitrice e anche il capitano vincitore di Io Canto Family 2024.

Non mancano pronostici sul vincitore di Io Canto Family 2024 e alcuni indizi, in particolare, arrivano proprio dall’esito della semifinale, che ha visto trionfare il team di Benedetta Caretta con Diletta e Marco Genovese. Padre e figlia potrebbero essere i primi candidati alla vittoria, visto l’emozione che hanno regalato ai giudici nel corso dell’ultima puntata, al punto da aggiudicarsi non solo punteggi molto alti dalla giuria, ma anche dal pubblico in studio che li ha premiati primi finalisti.

Marika e Alessandro Graziano, il duo è possibile vincitore di Io Canto Family 2024? Quattro puntate al top

Anche la squadra di Anna Tatangelo concorre alla vittoria con la coppia composta da Sara e papà Davide. Nel corso della semifinale hanno commosso tutti con Amore bello di Claudio Baglioni. La stessa coppia non è riuscita a trattenere le lacrime per l’emozione data loro dall’esibizione, che ha fatto poi balzare la squadra al secondo posto della classifica finale. Che possa essere questa coppia la vincitrice di Io Canto Family 2024?

È un’altra coppia padre-figlia quella che concorre con le due già citate per il titolo di vincitore di Io Canto Family 2024: la coppiq Marika e Alessandro Graziano. Nel corso delle quattro puntate andate in onda hanno dimostrato non solo un grande amore reciproco ma anche un forte affiatamento sul palco che ha conquistato il pubblico in studio, che più volte li ha infatti premiati portandoli in alto. Sarebbero queste, al momento, le coppie più vicine alla vittoria di Io Canto Family ma, com’è ben chiaro, tutto può succedere e anche questi pronostici possono essere stravolti sul finale.

